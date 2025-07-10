Когда мы решим вопрос с Patriot, то не будет угрозы и от баллистики, - Зеленский
Когда Украина получит достаточно систем противовоздушной обороны Patriot, то не будет угрозы и от российской баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время разговора с представителями украинских и иностранных медиа.
Зеленский отметил, Украина работает с партнерами по передаче систем Patriot.
"Когда мы решим этот вопрос, а мы его решим, то не будет угрозы и от баллистики", - подчеркнул президент
Patriot для Украины
Напомним, по словам госсекретаря США Марко Рубио, США хотят обсудить с союзниками по НАТО возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Однако пока что никто не хочет расставаться с таким вооружением.
Вчера, 9 июля, президент США Дональд Трамп подтвердил, что Украина просила Вашингтон передать системы Patriot. Американский лидер рассказал, что в США рассмотрят такой запрос. Но никаких конкретных обещаний он не дал.
До этого в СМИ появились слухи, что Трамп может передать Украине еще одну дополнительную систему Patriot.
Также, как сообщил немецкий канцлер Фридрих Мерц, Германия готова приобрести у США системы Patriot, чтобы передать их Украине.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Германия готова оплатить две американские системы Patriot для Украины, Норвегия - еще одну.
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