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Когда мы решим вопрос с Patriot, то не будет угрозы и от баллистики, - Зеленский

Четверг 10 июля 2025 20:30
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Когда мы решим вопрос с Patriot, то не будет угрозы и от баллистики, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Когда Украина получит достаточно систем противовоздушной обороны Patriot, то не будет угрозы и от российской баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время разговора с представителями украинских и иностранных медиа.

Зеленский отметил, Украина работает с партнерами по передаче систем Patriot.

"Когда мы решим этот вопрос, а мы его решим, то не будет угрозы и от баллистики", - подчеркнул президент

Patriot для Украины

Напомним, по словам госсекретаря США Марко Рубио, США хотят обсудить с союзниками по НАТО возможность передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Однако пока что никто не хочет расставаться с таким вооружением.

Вчера, 9 июля, президент США Дональд Трамп подтвердил, что Украина просила Вашингтон передать системы Patriot. Американский лидер рассказал, что в США рассмотрят такой запрос. Но никаких конкретных обещаний он не дал.

До этого в СМИ появились слухи, что Трамп может передать Украине еще одну дополнительную систему Patriot.

Также, как сообщил немецкий канцлер Фридрих Мерц, Германия готова приобрести у США системы Patriot, чтобы передать их Украине.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Германия готова оплатить две американские системы Patriot для Украины, Норвегия - еще одну.

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