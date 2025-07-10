США планують переконати союзників по НАТО передати Україні системи Patriot, - Рубіо

США хочуть обговорити з союзниками по НАТО можливість передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Поки що ніхто не хоче розлучатися з таким озброєнням.

Як передає РБК-Україна , про це на пресконференції заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Він нагадав, що зараз Україна потребує додаткових батарей Patriot. Такі системи є у кількох країн Європи, але ділитися ніхто не хоче.

"Якщо Україна справді є пріоритетом, як заявляють багато країн Європи, то вони мають бути готові поділитися батареями, які наразі їм не потрібні. Сподіваюся, що нам вдасться переконати деяких наших партнерів по НАТО надати ці батареї Patriot Україні, тому що є низка країн, які їх мають, але ніхто не хоче з ними розлучатися", - додав держсекретар.

Рубіо звернув увагу, що передача Україні таких систем є важливою.

Держсекретар також уточнив, що в Європі батареї Patriot є як мінімум у Іспанії та Німеччини.

При цьому є країни, які замовили такі системи і ось-ось отримають їх.

"Було б чудово, якби одна з них добровільно відклала цю партію та відправила її до України. Тому ми шукаємо креативні способи забезпечити їх цією оборонною зброєю, яка їм знадобиться", - додав Рубіо.