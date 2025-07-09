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Трамп може передати Україні ще одну систему Patriot, - WSJ

Середа 09 липня 2025 03:54
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Трамп може передати Україні ще одну систему Patriot, - WSJ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість передачі Україні додаткового зенітного ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами двох американських посадовців, таку обіцянку глава Білого дому озвучив після нещодавньої обіцянки посилити оборону Києва від російських атак.

Водночас, адміністрація наразі не розкриває, яке саме додаткове озброєння планується передати Україні у відповідь на відмову Путіна припинити конфлікт, що триває вже три роки.

Призупинення поставок зброї США для України

На початку липня західні ЗМІ повідомили про при Сполучені Штати тимчасово зупинили постачання деяких видів озброєння до України, зокрема ракет для систем протиповітряної оборони та високоточних боєприпасів.

У Білому домі пояснили, що це рішення стосується не лише України, а всіх країн-партнерів, оскільки запаси зброї на американських складах суттєво скоротилися.

Як зазначає The Guardian, зупинка постачань пов’язана з нестачею ракет для ЗРК Patriot.

8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін несе відповідальність за масові втрати людських життів, тому Вашингтон має намір передати Україні більше оборонного озброєння.

Крім того, Трамп заявив, що "Путін несе багато маячні" і пригрозив очільнику Кремля "сюрпризом".

Під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським Трамп пообіцяв надати 10 перехоплювачів для системи Patriot.

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