Німеччина готова оплатити дві системи Patriot, Норвегія - ще одну, - Зеленський

Німеччина готова оплатити дві американські системи протиповітряної оборони Patriot для України, Норвегія - ще одну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час розмови з представниками українських та іноземних медіа.

"Ми обговорили з партнерами можливість купити в Європі та в США передусім ще необхідні пакети відповідної зброї. Ми дали деталі щодо цього пакету нашим друзям, сподіваємося на підтримку", - сказав Зеленський.

За його словами, зокрема йдеться про системи ППО, системи Patriot й ракети для них, а також артилерія й інші види зброї, які "зміцнюють українську армію і дуже необхідні системи для захисту".

"З президентом Трампом у нас позитивний діалог щодо систем Patriot. Мій запит щодо 10 систем Patriot і відповідного обсягу ракет до цих систем. Німеччина готова оплатити, є домовленості, дві системи. Норвегія готова оплатити одну систему", - розповів президент.

Він зазначив, що коли Україна отримає чітку відповідь від виробника і від різних можливостей США щодо дат, доєднаються й інші європейські партнери.

"Саме така на сьогодні схема фінансування американських систем Patriot. Ми вже маємо розуміння, звідки початок фінансування буде йти", - додав Зеленський.