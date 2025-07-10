Німеччина готова оплатити дві системи Patriot, Норвегія - ще одну, - Зеленський
Німеччина готова оплатити дві американські системи протиповітряної оборони Patriot для України, Норвегія - ще одну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час розмови з представниками українських та іноземних медіа.
"Ми обговорили з партнерами можливість купити в Європі та в США передусім ще необхідні пакети відповідної зброї. Ми дали деталі щодо цього пакету нашим друзям, сподіваємося на підтримку", - сказав Зеленський.
За його словами, зокрема йдеться про системи ППО, системи Patriot й ракети для них, а також артилерія й інші види зброї, які "зміцнюють українську армію і дуже необхідні системи для захисту".
"З президентом Трампом у нас позитивний діалог щодо систем Patriot. Мій запит щодо 10 систем Patriot і відповідного обсягу ракет до цих систем. Німеччина готова оплатити, є домовленості, дві системи. Норвегія готова оплатити одну систему", - розповів президент.
Він зазначив, що коли Україна отримає чітку відповідь від виробника і від різних можливостей США щодо дат, доєднаються й інші європейські партнери.
"Саме така на сьогодні схема фінансування американських систем Patriot. Ми вже маємо розуміння, звідки початок фінансування буде йти", - додав Зеленський.
Patriot для України
Нагадаємо, за словами держсекретаря США Марко Рубіо, США хочуть обговорити з союзниками по НАТО можливість передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Однак поки що ніхто не хоче розлучатися з таким озброєнням.
Вчора, 9 липня, президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна просила Вашингтон передати системи Patriot. Американський лідер розповів, що у США розглянуть такий запит. Але жодних конкретних обіцянок він не дав.
До цього у ЗМІ з'явилися чутки, що Трамп може передати Україні ще одну додаткову систему Patriot.
Також, як повідомив німецький канцлер Фрідріх Мерц, Німеччина готова придбати у США системи Patriot, щоб передати їх Україні.
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