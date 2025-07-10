Німеччина готова придбати у США системи Patriot, щоб передати їх Україні, - Мерц

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Мерц заявив, що обговорював з президентом США Дональдом Трампом питання постачання більшої кількості ракет Patriot для України , але остаточного рішення ще не прийнято.

"Американцям самим потрібна частина з них, але у них їх також багато. Ще не остаточно визначено, чи буде здійснено постачання", - сказав він.

Виступаючи на брифінгу в кулуарах Конференції з відновлення України, канцлер Німеччини також повторив свою думку про те, що інтереси Німеччини та Європи щодо зростання, вільної ринкової економіки, енергетичної безпеки та політичної свободи безпосередньо пов'язані з підтримкою України в її боротьбі проти Росії.

"Майбутнє Німеччини дуже тісно пов'язане з майбутнім України таким чином", - наголосив Мерц.