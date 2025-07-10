ua en ru
Чт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Німеччина готова придбати у США системи Patriot, щоб передати їх Україні, - Мерц

Четвер 10 липня 2025 16:02
UA EN RU
Німеччина готова придбати у США системи Patriot, щоб передати їх Україні, - Мерц Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Німеччина готова придбати у Сполучених Штатів Америки системи протиповітряної оборони Patriot, щоб передати їх Україні.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Мерц заявив, що обговорював з президентом США Дональдом Трампом питання постачання більшої кількості ракет Patriot для України , але остаточного рішення ще не прийнято.

"Американцям самим потрібна частина з них, але у них їх також багато. Ще не остаточно визначено, чи буде здійснено постачання", - сказав він.

Виступаючи на брифінгу в кулуарах Конференції з відновлення України, канцлер Німеччини також повторив свою думку про те, що інтереси Німеччини та Європи щодо зростання, вільної ринкової економіки, енергетичної безпеки та політичної свободи безпосередньо пов'язані з підтримкою України в її боротьбі проти Росії.

"Майбутнє Німеччини дуже тісно пов'язане з майбутнім України таким чином", - наголосив Мерц.

Patriot для України

Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що уряд Німеччини планує укласти зі США угоду про придбання систем ППО Patriot в інтересах України.

За його інформацією, Берлін чекає на зобов'язання США передати Німеччині два зенітно-ракетні комплекси Patriot, які будуть профінансовані німецьким урядом.

Проблема полягає в тому, що Україна вже намагалася купити у США системи ППО, але безуспішно. Після цього Київ звернувся до Німеччини по допомогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки ППО Фрідріх Мерц Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні
Новини
У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо
У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо
Аналітика
Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом