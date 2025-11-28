Коли в Києві почнуть продавати ялинки: повний перелік локацій

У столиці з 3 грудня відкриваються офіційні ялинкові ярмарки, де кияни зможуть придбати натуральні хвойні дерева та святкові прикраси. Працюватимуть вони до 31 грудня.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

У КМДА нагадують, що купувати ялинки рекомендують лише на офіційних ярмарках - це гарантує їх походження та допомагає уникнути штрафів продавцям-нелегалам.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні стартує сезон продажу новорічних ялинок. Вартість хвойних дерев суттєво відрізняється залежно від області та породи - наприклад, у Києві ціни стартують від 500-750 гривень за метр, тоді як у Полтавській і Харківській областях - від 135 гривень.

Також ми розповідали, що головну ялинку країни на Софійській площі у Києві встановлять 4 грудня. Цього року її оформлять у стилі фресок Софії Київської - 16-метрове штучне дерево прикрасять 10 тисячами іграшок у природних, "давніх" відтінках. Вогні запалять 6 грудня, а 26 листопада киян запрошують долучитися до прикрашання ялинки. Усі декорації виготовлені без бюджетних коштів, а поруч працюватиме затишна ятка з чаями та смаколиками.