Когда в Киеве начнут продавать елки: полный перечень локаций

В столице с 3 декабря открываются официальные елочные ярмарки, где киевляне смогут приобрести натуральные хвойные деревья и праздничные украшения. Работать они будут до 31 декабря.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА.

В КГГА напоминают, что покупать елки рекомендуют только на официальных ярмарках - это гарантирует их происхождение и помогает избежать штрафов продавцам-нелегалам.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине стартует сезон продажи новогодних елок. Стоимость хвойных деревьев существенно отличается в зависимости от области и породы - например, в Киеве цены стартуют от 500-750 гривен за метр, тогда как в Полтавской и Харьковской областях - от 135 гривен.

Также мы рассказывали, что главную елку страны на Софийской площади в Киеве установят 4 декабря. В этом году ее оформят в стиле фресок Софии Киевской - 16-метровое искусственное дерево украсят 10 тысячами игрушек в естественных, "древних" оттенках. Огни зажгут 6 декабря, а 26 ноября киевлян приглашают присоединиться к украшению елки. Все декорации изготовлены без бюджетных средств, а рядом будет работать уютная палатка с чаями и сладостями.