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Коли хтось згадує про переговори з Росією, ми просто затикаємо рота, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна не збирається вести жодних переговорів з Росією. Країна-агресор вже довела, що атаки ворожими ракетами - це і є її відповідь на мирні перемовини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону.

"Ми хоч і дипломати, але коли хтось останніми днями публічно і не публічно намагається сказати слово "переговори" - ми просто затикаємо рота", - сказав він.

За його словами, після того, що Росія зробила останніми днями та сьогодні, висновок тільки один - російські ракети це і є її відповідь на переговори.

"Не треба гратися в цю гру. І ми деяким країнам, які шукають цієї нагоди розіграти цю партію в інтересах Росії, це кажемо", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести перемовини з РФ, але лише за правління нового президента. Він зробив таку заяву після того, як Путін підписав договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Раніше у турецьких ЗМІ з'явилася інформація, що Анкара хоче організувати переговори країн Заходу з РФ, які б стосувалися України. При цьому секретар РНБО Олексія Данілова підкреслив, що проведення переговорів РФ з Заходом щодо війни неможливе без участі України. Окрім того, Київ не вестиме діалог з Москвою, поки президентом залишається Путін.

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Російська ФедераціяДмитро Кулеба