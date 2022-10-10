Коли хтось згадує про переговори з Росією, ми просто затикаємо рота, - Кулеба

"Ми хоч і дипломати, але коли хтось останніми днями публічно і не публічно намагається сказати слово "переговори" - ми просто затикаємо рота", - сказав він.

За його словами, після того, що Росія зробила останніми днями та сьогодні, висновок тільки один - російські ракети це і є її відповідь на переговори.

"Не треба гратися в цю гру. І ми деяким країнам, які шукають цієї нагоди розіграти цю партію в інтересах Росії, це кажемо", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести перемовини з РФ, але лише за правління нового президента. Він зробив таку заяву після того, як Путін підписав договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Раніше у турецьких ЗМІ з'явилася інформація, що Анкара хоче організувати переговори країн Заходу з РФ, які б стосувалися України. При цьому секретар РНБО Олексія Данілова підкреслив, що проведення переговорів РФ з Заходом щодо війни неможливе без участі України. Окрім того, Київ не вестиме діалог з Москвою, поки президентом залишається Путін.