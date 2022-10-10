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Когда кто-то вспоминает о переговорах с Россией, мы просто затыкаем рот, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина не собирается вести переговоры с Россией. Страна-агрессор уже доказала, что атаки вражескими ракетами - это и есть ее ответ на мирные переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона.

"Мы хоть и дипломаты, но когда кто-то в последние дни публично и не публично пытается сказать слово "переговоры" - мы просто затыкаем рот", - сказал он.

По его словам, после того, что Россия сделала в последние дни и сегодня, вывод только один - российские ракеты это и есть ее ответ на переговоры.

"Не надо играть в эту игру. И мы некоторым странам, которые ищут эту возможность разыграть эту партию в интересах России, это говорим", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с РФ, но только при правлении нового президента. Он сделал такое заявление после того, как Путин подписал договор о так называемом "вступлении в состав РФ новых территорий" - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в турецких СМИ появилась информация, что Анкара хочет организовать переговоры стран Запада с РФ, касающиеся Украины. При этом секретарь СНБО Алексея Данилова подчеркнул, что проведение переговоров РФ с Западом о войне невозможно без участия Украины. Кроме того, Киев не будет вести диалог с Москвой, пока президентом остается Путин.

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Российская ФедерацияДмитрий Кулеба