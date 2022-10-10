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Жодних переговорів про Україну без України. Данілов відреагував на ініціативу Туреччини

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Київ, Понеділок 10 жовтня 2022 19:33
Жодних переговорів про Україну без України. Данілов відреагував на ініціативу Туреччини Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Проведення переговорів Росії з Заходом щодо війни неможливе без участі України. При цьому Київ не вестиме діалог з Москвою, поки президентом залишається Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"По-перше, жодних розмов про Україну без України не буде, це неможливо сьогодні... Крім того, я хотів би звернути увагу, що у нас є рішення РНБО, де чітко зазначено, що з президентом Путіним ми переговори вже вести не можемо, це неможливо", - наголосив Данілов.

При цьому він зазначив, що переговори з РФ будуть з новим керівництвом, але не на умовах країни-агресора, а на умовах, які влаштовуватимуть Україну.

Нагадаємо, раніше у турецьких ЗМІ з'явилася інформація, що Анкара хоче організувати переговори країн Заходу з Росією. Вони стосуватимуться України.

Пізніше прес-секретар РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін під час зустрічі з турецьким президентом Реджепом Ердоганом може обговорити можливі переговори з країнами Заходу.

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