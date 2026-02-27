ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Коли "дитячі" виплати надійдуть на рахунки батьків: у Кабміні назвали дедлайн

П'ятниця 27 лютого 2026 11:50
Коли "дитячі" виплати надійдуть на рахунки батьків: у Кабміні назвали дедлайн Фото: Денис Улютін (rada.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

"Дитячі" виплати надійдуть на рахунки батьків вже найближчим часом – не пізніше понеділка, 2 березня.

Про це заявив міністр соцполітики Денис Улютін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

Читайте також: Світло може подорожчати: прогноз НБУ щодо тарифів

"Сьогодні, або в понеділок дитячі кошти будуть перераховані на карткові рахунки", - заявив Улютін.

Він також підкреслив, що вже найближчим часом подавати заявку на "дитячі" виплати можна буде через застосунок "Дія".

"Станом на зараз є варіант (подати на "дитячі" виплати – ред.) через "Ощадбанк", відкриття відновідного карткового рахунку. Паралельно ми працюємо з іншими банками для того, щоб вони могли відкривати такі карткові рахунки, які привʼязані до певного виду товарів. І коли цей процес закінчиться, він буде набагато простіший", - додав міністр соцполітики.

Також Улютін нагадав, що подавати заявки на виплати сьогодні можна як через сервісні центри Пенсійного фонду, так і через ЦНАПи.

"Дитячі" виплати в Україні

Раніше ми писали, що Кабінет міністрів удосконалив механізм оформлення й отримання "дитячих" виплат в Україні. Батьки також отримали більше можливостей для використання цих грошей.

Крім того, раніше РБК-Україна пояснювало, як батькам отримати перші документи новонародженого "у кілька кліків" – без черг і зайвих паперів.

Також повідомлялось, що з 1 січня 2026 року в Україні підвищили дитячі виплати. Сума та умови залежатимуть від того, коли народився малюк: одноразову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень зможуть отримати матері, які народять після 1 січня 2026 року.

