Когда "детские" выплаты поступят на счета родителей: в Кабмине назвали дедлайн

Пятница 27 февраля 2026 11:50
Когда "детские" выплаты поступят на счета родителей: в Кабмине назвали дедлайн Фото: Денис Улютин (rada.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

"Детские" выплаты поступят на счета родителей уже в ближайшее время - не позднее понедельника, 2 марта.

Об этом заявил министр соцполитики Денис Улютин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

"Сегодня, или в понедельник детские средства будут перечислены на карточные счета", - заявил Улютин.

Он также подчеркнул, что уже в ближайшее время подавать заявку на "детские" выплаты можно будет через приложение "Дія".

"По состоянию на сейчас есть вариант (подать на "детские" выплаты - ред.) через "Ощадбанк", открытие восстановительного карточного счета. Параллельно мы работаем с другими банками для того, чтобы они могли открывать такие карточные счета, которые привязаны к определенному виду товаров. И когда этот процесс закончится, он будет намного проще", - добавил министр соцполитики.

Также Улютин напомнил, что подавать заявки на выплаты сегодня можно как через сервисные центры Пенсионного фонда, так и через ЦПАУ.

"Детские" выплаты в Украине

Ранее мы писали, что Кабинет министров усовершенствовал механизм оформления и получения "детских" выплат в Украине. Родители также получили больше возможностей для использования этих денег.

Кроме того, ранее РБК-Украина объясняло, как родителям получить первые документы новорожденного "в несколько кликов" - без очередей и лишних бумаг.

Также сообщалось, что с 1 января 2026 года в Украине повысили детские выплаты. Сумма и условия будут зависеть от того, когда родился малыш: единовременное пособие в размере 50 тысяч гривен смогут получить матери, которые родят после 1 января 2026 года.

