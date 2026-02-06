ua en ru
Світло може подорожчати після опалювального сезону: НБУ дав прогноз щодо тарифів

Україна, П'ятниця 06 лютого 2026 17:18
Світло може подорожчати після опалювального сезону: НБУ дав прогноз щодо тарифів Фото: НБУ припускає зростання вартості електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

Національний банк України припускає підвищення тарифів на електроенергію після завершення опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інфляційний звіт НБУ за січень 2026 року.

Читайте також: Не було тепла - не буде рахунків: як зміняться суми в платіжках за дні без опалення

У звіті не виключається ймовірне коригування тарифів на житлово-комунальні послуги через необхідність відновлення енергетичної інфраструктури.

Згідно з оприлюдненими даними, масштабні пошкодження об’єктів генерації, розподілу електроенергії та газовидобутку посилюють потребу в перегляді цін для населення.

В НБУ зазначають, що до кінця поточного опалювального сезону адміністративна інфляція буде знижуватись завдяки дії мораторію на окремі послуги ЖКГ. Проте надалі у прогноз закладено технічне припущення щодо підвищення цін на електроенергію для побутових споживачів.

Також НБУ допускає поступове коригування інших тарифів, на які зараз поширюється мораторій, для досягнення ними ринково обґрунтованого рівня.

Основним чинником імовірних змін залишається висока потреба у фінансуванні ремонтних робіт та підтримці стійкості енергосистеми.

Нагадаємо, рахунки українців за комунальні послуги з 1 січня перерахують в автоматичному режимі. Таким чином, громадяни не будуть переплачувати за тепло і воду після ворожих обстрілів.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко наголосила, що рішення стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів. Вона додала, що люди мають платити тільки за отримані послуги.

