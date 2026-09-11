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Коли чекати на дощі та зниження температури: свіжий прогноз синоптиків

19:00 11.09.2026 Пт
6 хв
Погода в Україні все менше схожа на літню, та чи прийшла насправді осінь?
aimg Ірина Костенко
Дощів в Україні найближчим часом буде більше (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні найближчими днями та до кінця наступного тижня очікується мінлива. Ситуація з опадами буде залежати від проходження атмосферних фронтів, а температура - від різних за властивостями повітряних мас.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Чому погода найближчим часом буде нестійка

– У найближчі три доби ми очікуємо, що... на території України буде різна синоптична ситуація - по регіонах.

Нестійку погоду з дощами різної інтенсивності (та подекуди - з грозами) спричинятиме циклон, який переміщуватиметься з території Угорщини та Румунії.

Спочатку - у північно-східному напрямку, а далі - він трішки зміститься та буде рухатись у східному напрямку.

Пов'язані з ним атмосферні фронти - розділятимуть різні за властивостями повітряні маси.

Прохолодну - на заході та півночі країни, дещо теплішу - в центральних областях і найтеплішу - спочатку у південній частині, а надалі - на південному сході та сході країни.

За таких умов тиск і вологість повітря зазнаватимуть коливань.

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Чого чекати від дощів і температури в суботу

– У найближчу добу (12 вересня, - Ред.) у західних, північних, Вінницькій, вдень - також у більшості центральних областей буде хмарно з проясненнями.

Очікуємо також на помірні дощі. Місцями - з локальним посиленням до значних рівнів. Подекуди - з грозами.

Температура буде у тих областях вночі в межах +10...+15°С.

Вдень на заході та півночі країни +15...+20°С, у центральних областях - до +24°С.

Тобто такі вже, доволі осінні значення очікуємо (на заході та півночі).

В усіх інших областях залишатиметься мінлива хмарність і погода без опадів.

Адже там - не буде проходити цей атмосферний фронт.

Температура вночі буде в межах +13...+18°С, вдень +25...+30°С.

Прогноз погоди на суботу, 12 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Як зміниться ситуація по областях в неділю

– У неділю (13 вересня, - Ред.) ми очікуємо, що циклон, який формує всю цю погоду, буде рухатися далі.

Тому в більшості центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях очікуємо помірні дощі.

Також варто зауважити, що вдень на Одещині та Миколаївщині - будуть локальні посилення до значних рівнів.

Подекуди в нас також очікуються і грози.

В усіх інших областях залишатиметься погода без опадів.

Температурні значення в нічні години будуть коливатись у межах +15...+18°С, у західних та північних областях +8...+13°С.

Вдень +18...+24°С, на сході та південному сході країни +25...+30°С.

Прогноз погоди на неділю, 13 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Що буде з погодою на початку робочого тижня

– У понеділок (14 вересня, - Ред.) ми очікуємо, що циклон вже більше зосередиться (його центр) над південним сходом країни. І буде рухатись далі у східному напрямку.

Тому в більшості центральних, південних та Харківській областях ми очікуємо на локальні короткочасні дощі з грозами.

В усіх інших областях залишатиметься погода без опадів.

Значення температури в нічні години будуть в межах +8...+13°С, вдень +18...+24°С.

Найтепліше на сході та південному сході країни - вночі +13...+18°С і вдень +22...+27°С.

Прогноз погоди на понеділок, 14 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Чи стане менше дощів та більше тепла у вівторок

– 15 вересня, у вівторок, на сході залишатимуться залишкові процеси від циклону, який відходить у східному напрямку.

Проте на заході в нас проявляється вже новий атмосферний фронт.

І в цілому саме ці два баричних утворення будуть формувати погоду 15 вересня.

Тому на Лівобережжі, вдень - і на заході країни, місцями випадатимуть нетривалі дощі з грозами.

У всіх інших областях буде погода без опадів.

Температура очікується в нічні години +10...+15°С, на узбережжі морів - до +18°С.

А вдень +18...+24°С - по всій території України.

Прогноз погоди на вівторок, 15 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

До якої погоди готуватись в середині тижня

– 16 вересня (в середу, - Ред.) на територію України буде поширюватися з південного заходу поле підвищеного атмосферного тиску.

Тому по всій території країни вже буде погода без опадів.

Значення температури залишатимуться в тих самих межах, що і 15 вересня.

Тобто вночі +10...+15°С, на узбережжі морів - до +18°С.

Вдень +18...+24°С.

Чи може змінитись синоптична ситуація пізніше

– Надалі, якщо дивитись вже на такий, консультативний прогноз (на 17-20 вересня), то ми очікуємо, що в нас часом дощитиме.

Від невеликих до помірних дощів очікуємо.

Тобто такої, різної інтенсивності опади у нас будуть постійно. Десь у певних областях буде більше, десь - менше.

Все це ще, звісно, буде потім уточнюватися.

Значення температури впродовж 17-20 вересня, в принципі, істотно не зміняться (відносно попередніх кількох діб).

Вночі +8...+15°С, вдень +18...+25°С.

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Чого чекати від вітру - чи ймовірні пориви

– Якщо дивитись на вітер, то в найближчі три доби він буде переважати в нас із північно-східного напрямку.

А його швидкість - буде помірною, тобто в межах 5-10 метрів за секунду.

15 вересня він зміниться вже більше на північний, але його швидкість залишатиметься в тих самих межах.

16 вересня ми очікуємо на північно-західний вітер, на заході країни - на південно-західний.

Швидкість - буде в тих самих межах, 5-10 метрів за секунду.

Тобто якихось шквалів, поривів - такого не очікуємо.

Чи настала в Україні метеорологічна осінь

– В цілому, ще таких даних немає. Не настала.

Оскільки в останні дві доби (тобто 9-10 вересня) по території України навіть фіксувалися нові рекорди максимальної температури.

В Івано-Франківську значення температури сягали +30°С, в Луцьку +30,8°С, також у Львові +30,7°С та в Ужгороді +30,9°С. Це саме за 9 вересня.

Також 10 вересня - у Вінниці було зафіксоване значення +29,6°С.

Тобто такі рекорди були зафіксовані здебільшого по західних областях.

Притому що в нас у західних областях, навпаки, раніше приходить метеорологічна осінь, ніж, наприклад, на півдні.

Тому спостерігаємо таку ось тенденцію.

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Але будемо дивитися, що буде надалі, оскільки бачимо тенденцію до зниження температури. Будемо спостерігати.

Адже як у нас вимірюється метеорологічна осінь?

Середня добова температура протягом кількох діб має знизитись... стати нижче +15°С...

Тобто будемо дивитись, адже буде надходити ось ця більш прохолодна повітряна маса. Доволі таки свіжа погода буде в наступні дні.

Хоча, здається, ще не буде прямо такого, відчутного зниження - саме до метеорологічної осені.

Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики, для кого створюються перші прогнози погоди й коли формуються "основні" попередження.

Крім того, українцям пояснили, як синоптична ситуація наприкінці літа вплинула на врожай і посівну та які річки України катастрофічно міліють.

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