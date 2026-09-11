Когда ждать дождей и снижения температуры: свежий прогноз синоптиков

Погода в Украине в ближайшие дни и до конца следующей недели ожидается переменчивая. Ситуация с осадками будет зависеть от прохождения атмосферных фронтов, а температура - от разных по свойствам воздушных масс.
Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.
– В ближайшие трое суток мы ожидаем, что... на территории Украины будет разная синоптическая ситуация - по регионам.
Неустойчивую погоду с дождями разной интенсивности (и кое-где с грозами) будет вызывать циклон, который будет перемещаться с территории Венгрии и Румынии.
Сначала - в северо-восточном направлении, а дальше - немного сместится и будет двигаться в восточном направлении.
Связанные с ним атмосферные фронты - будут разделять разные по свойствам воздушные массы.
Прохладную - на западе и севере страны, несколько теплее - в центральных областях и самую теплую - сначала в южной части, а в дальнейшем - на юго-востоке и востоке страны.
При таких условиях давление и влажность воздуха будут претерпевать колебания.
– В ближайшие сутки (12 сентября, - Ред.) в западных, северных, Винницкой, днем - также в большинстве центральных областей будет облачно с прояснениями.
Ожидаем также умеренных дождей. Местами - с локальным усилением до значительных уровней. Кое-где - с грозами.
Температура будет в тех областях ночью в пределах +10…+15°С.
Днем на западе и севере страны +15...+20°С, в центральных областях - до +24°С.
То есть такие уже, довольно осенние значения ожидаем (на западе и севере).
Во всех остальных областях будет сохраняться переменная облачность и погода без осадков.
Ведь там - не будет проходить этот атмосферный фронт.
Температура ночью будет в пределах +13...+18°С, днем +25...+30°С.
– В воскресенье (13 сентября, - Ред.) мы ожидаем, что циклон, который формирует всю эту погоду, будет двигаться дальше.
Поэтому в большинстве центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях ожидаем умеренные дожди.
Также стоит отметить, что днем в Одесской и Николаевской областях - будут локальные усиления до значительных уровней.
Местами у нас также ожидаются и грозы.
Во всех остальных областях будет сохраняться погода без осадков.
Температурные значения в ночные часы будут колебаться в пределах +15…+18°С, в западных и северных областях +8…+13°С.
Днем +18...+24°С, на востоке и юго-востоке страны +25...+30°С.
– В понедельник (14 сентября, - Ред.) мы ожидаем, что циклон уже больше сосредоточится (его центр) над юго-востоком страны. И будет двигаться дальше в восточном направлении.
Поэтому в большинстве центральных, южных и Харьковской областях мы ожидаем локальные кратковременные дожди с грозами.
Во всех остальных областях будет сохраняться погода без осадков.
Значения температуры в ночные часы будут в пределах +8...+13°С, днем +18...+24°С.
Теплее всего на востоке и юго-востоке страны - ночью +13...+18°С и днем +22...+27°С.
– 15 сентября, во вторник, на востоке будут оставаться остаточные процессы от отходящего в восточном направлении циклона.
Однако на западе у нас проявляется уже новый атмосферный фронт.
И в целом именно эти два барических образования будут формировать погоду 15 сентября.
Поэтому на Левобережье, днем - и на западе страны, местами будут выпадать непродолжительные дожди с грозами.
Во всех других областях будет погода без осадков.
Температура ожидается в ночные часы +10…+15°С, на побережье морей - до +18°С.
А днем +18...+24°С - по всей территории Украины.
– 16 сентября (в среду, - Ред.) на территорию Украины будет распространяться с юго-запада поле повышенного атмосферного давления.
Поэтому на всей территории страны уже будет погода без осадков.
Значения температуры будут оставаться в тех же пределах, что и 15 сентября.
То есть ночью +10…+15°С, на побережье морей - до +18°С.
Днем +18...+24°С.
– В дальнейшем, если смотреть уже на такой, консультативный прогноз (на 17-20 сентября), то мы ожидаем, что у нас будет временами дождь.
От небольших до умеренных дождей ожидаем.
То есть такой, разной интенсивности осадки у нас будут постоянно. Где-то в определенных областях будет больше, где-то - меньше.
Все это еще, конечно, потом будет уточняться.
Значения температуры в течение 17-20 сентября, в принципе, существенно не изменятся (относительно предыдущих нескольких суток).
Ночью +8...+15°С, днем +18...+25°С.
– Если смотреть на ветер, то в ближайшие трое суток он будет преобладать у нас с северо-восточного направления.
А его скорость - будет умеренной, то есть в пределах 5-10 метров в секунду.
15 сентября он сменится уже больше на северный, но его скорость будет оставаться в тех же пределах.
16 сентября мы ожидаем северо-западный ветер, на западе страны - юго-западный.
Скорость - будет в тех же пределах, 5-10 метров в секунду.
То есть каких-либо шквалов, порывов - такого не ожидаем.
– В целом еще таких данных нет. Не наступила.
Поскольку в последние двое суток (то есть 9-10 сентября) по территории Украины даже фиксировались новые рекорды максимальной температуры.
В Ивано-Франковске значения температуры достигали +30°С, в Луцке +30,8°С, а также во Львове +30,7°С и в Ужгороде +30,9°С. Это как раз за 9 сентября.
Также 10 сентября - в Виннице было зафиксировано значение +29,6°С.
То есть такие рекорды были зафиксированы в основном по западным областям.
Притом что у нас в западных областях, наоборот, раньше приходит метеорологическая осень, чем, например, на юге.
Так что наблюдаем такую вот тенденцию.
Но будем смотреть, что будет дальше, поскольку видим тенденцию к снижению температуры. Будем наблюдать.
Ведь как у нас измеряется метеорологическая осень?
Средняя суточная температура в течение нескольких суток должна снизиться... стать ниже +15°С...
То есть, будем смотреть, ведь будет поступать вот эта более прохладная воздушная масса. Весьма свежая погода будет в последующие дни.
Хотя, кажется, еще не будет прямо такого, ощутимого понижения - именно до метеорологической осени.
Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики, для кого создаются первые прогнозы погоды и когда формируются "основные" предупреждения.
Кроме того, украинцам объяснили, как синоптическая ситуация в конце лета повлияла на урожай и посевную и какие реки Украины катастрофически мелеют.
Читайте также, какой может быть погода в Украине в сентябре в целом.