Коли чекати на дощі та зниження температури: свіжий прогноз синоптиків

Погода в Україні найближчими днями та до кінця наступного тижня очікується мінлива. Ситуація з опадами буде залежати від проходження атмосферних фронтів, а температура - від різних за властивостями повітряних мас.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт .

Чому погода найближчим часом буде нестійка

– У найближчі три доби ми очікуємо, що... на території України буде різна синоптична ситуація - по регіонах.

Нестійку погоду з дощами різної інтенсивності (та подекуди - з грозами) спричинятиме циклон, який переміщуватиметься з території Угорщини та Румунії.

Спочатку - у північно-східному напрямку, а далі - він трішки зміститься та буде рухатись у східному напрямку.

Пов'язані з ним атмосферні фронти - розділятимуть різні за властивостями повітряні маси.

Прохолодну - на заході та півночі країни, дещо теплішу - в центральних областях і найтеплішу - спочатку у південній частині, а надалі - на південному сході та сході країни.

За таких умов тиск і вологість повітря зазнаватимуть коливань.

Чого чекати від дощів і температури в суботу

– У найближчу добу (12 вересня, - Ред.) у західних, північних, Вінницькій, вдень - також у більшості центральних областей буде хмарно з проясненнями.

Очікуємо також на помірні дощі. Місцями - з локальним посиленням до значних рівнів. Подекуди - з грозами.

Температура буде у тих областях вночі в межах +10...+15°С.

Вдень на заході та півночі країни +15...+20°С, у центральних областях - до +24°С.

Тобто такі вже, доволі осінні значення очікуємо (на заході та півночі).

В усіх інших областях залишатиметься мінлива хмарність і погода без опадів.

Адже там - не буде проходити цей атмосферний фронт.

Температура вночі буде в межах +13...+18°С, вдень +25...+30°С.

Прогноз погоди на суботу, 12 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Як зміниться ситуація по областях в неділю

– У неділю (13 вересня, - Ред.) ми очікуємо, що циклон, який формує всю цю погоду, буде рухатися далі.

Тому в більшості центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях очікуємо помірні дощі.

Також варто зауважити, що вдень на Одещині та Миколаївщині - будуть локальні посилення до значних рівнів.

Подекуди в нас також очікуються і грози.

В усіх інших областях залишатиметься погода без опадів.

Температурні значення в нічні години будуть коливатись у межах +15...+18°С, у західних та північних областях +8...+13°С.

Вдень +18...+24°С, на сході та південному сході країни +25...+30°С.

Прогноз погоди на неділю, 13 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Що буде з погодою на початку робочого тижня

– У понеділок (14 вересня, - Ред.) ми очікуємо, що циклон вже більше зосередиться (його центр) над південним сходом країни. І буде рухатись далі у східному напрямку.

Тому в більшості центральних, південних та Харківській областях ми очікуємо на локальні короткочасні дощі з грозами.

В усіх інших областях залишатиметься погода без опадів.

Значення температури в нічні години будуть в межах +8...+13°С, вдень +18...+24°С.

Найтепліше на сході та південному сході країни - вночі +13...+18°С і вдень +22...+27°С.

Прогноз погоди на понеділок, 14 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Чи стане менше дощів та більше тепла у вівторок

– 15 вересня, у вівторок, на сході залишатимуться залишкові процеси від циклону, який відходить у східному напрямку.

Проте на заході в нас проявляється вже новий атмосферний фронт.

І в цілому саме ці два баричних утворення будуть формувати погоду 15 вересня.

Тому на Лівобережжі, вдень - і на заході країни, місцями випадатимуть нетривалі дощі з грозами.

У всіх інших областях буде погода без опадів.

Температура очікується в нічні години +10...+15°С, на узбережжі морів - до +18°С.

А вдень +18...+24°С - по всій території України.

Прогноз погоди на вівторок, 15 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

До якої погоди готуватись в середині тижня

– 16 вересня (в середу, - Ред.) на територію України буде поширюватися з південного заходу поле підвищеного атмосферного тиску.

Тому по всій території країни вже буде погода без опадів.

Значення температури залишатимуться в тих самих межах, що і 15 вересня.

Тобто вночі +10...+15°С, на узбережжі морів - до +18°С.

Вдень +18...+24°С.

Чи може змінитись синоптична ситуація пізніше

– Надалі, якщо дивитись вже на такий, консультативний прогноз (на 17-20 вересня), то ми очікуємо, що в нас часом дощитиме.

Від невеликих до помірних дощів очікуємо.

Тобто такої, різної інтенсивності опади у нас будуть постійно. Десь у певних областях буде більше, десь - менше.

Все це ще, звісно, буде потім уточнюватися.

Значення температури впродовж 17-20 вересня, в принципі, істотно не зміняться (відносно попередніх кількох діб).

Вночі +8...+15°С, вдень +18...+25°С.

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Чого чекати від вітру - чи ймовірні пориви

– Якщо дивитись на вітер, то в найближчі три доби він буде переважати в нас із північно-східного напрямку.

А його швидкість - буде помірною, тобто в межах 5-10 метрів за секунду.

15 вересня він зміниться вже більше на північний, але його швидкість залишатиметься в тих самих межах.

16 вересня ми очікуємо на північно-західний вітер, на заході країни - на південно-західний.

Швидкість - буде в тих самих межах, 5-10 метрів за секунду.

Тобто якихось шквалів, поривів - такого не очікуємо.

Чи настала в Україні метеорологічна осінь

– В цілому, ще таких даних немає. Не настала.

Оскільки в останні дві доби (тобто 9-10 вересня) по території України навіть фіксувалися нові рекорди максимальної температури.

В Івано-Франківську значення температури сягали +30°С, в Луцьку +30,8°С, також у Львові +30,7°С та в Ужгороді +30,9°С. Це саме за 9 вересня.

Також 10 вересня - у Вінниці було зафіксоване значення +29,6°С.

Тобто такі рекорди були зафіксовані здебільшого по західних областях.

Притому що в нас у західних областях, навпаки, раніше приходить метеорологічна осінь, ніж, наприклад, на півдні.

Тому спостерігаємо таку ось тенденцію.

Але будемо дивитися, що буде надалі, оскільки бачимо тенденцію до зниження температури. Будемо спостерігати.

Адже як у нас вимірюється метеорологічна осінь?

Середня добова температура протягом кількох діб має знизитись... стати нижче +15°С...

Тобто будемо дивитись, адже буде надходити ось ця більш прохолодна повітряна маса. Доволі таки свіжа погода буде в наступні дні.

Хоча, здається, ще не буде прямо такого, відчутного зниження - саме до метеорологічної осені.