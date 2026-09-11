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Когда ждать дождей и снижения температуры: свежий прогноз синоптиков

19:00 11.09.2026 Пт
6 мин
Погода в Украине все меньше похожа на летнюю, но пришла ли на самом деле осень?
aimg Ирина Костенко
Когда ждать дождей и снижения температуры: свежий прогноз синоптиков Дождей в Украине в ближайшее время будет больше (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
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Погода в Украине в ближайшие дни и до конца следующей недели ожидается переменчивая. Ситуация с осадками будет зависеть от прохождения атмосферных фронтов, а температура - от разных по свойствам воздушных масс.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Почему погода в ближайшее время будет неустойчивой

– В ближайшие трое суток мы ожидаем, что... на территории Украины будет разная синоптическая ситуация - по регионам.

Неустойчивую погоду с дождями разной интенсивности (и кое-где с грозами) будет вызывать циклон, который будет перемещаться с территории Венгрии и Румынии.

Сначала - в северо-восточном направлении, а дальше - немного сместится и будет двигаться в восточном направлении.

Связанные с ним атмосферные фронты - будут разделять разные по свойствам воздушные массы.

Прохладную - на западе и севере страны, несколько теплее - в центральных областях и самую теплую - сначала в южной части, а в дальнейшем - на юго-востоке и востоке страны.

При таких условиях давление и влажность воздуха будут претерпевать колебания.

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Чего ждать от дождей и температуры в субботу

– В ближайшие сутки (12 сентября, - Ред.) в западных, северных, Винницкой, днем - также в большинстве центральных областей будет облачно с прояснениями.

Ожидаем также умеренных дождей. Местами - с локальным усилением до значительных уровней. Кое-где - с грозами.

Температура будет в тех областях ночью в пределах +10…+15°С.

Днем на западе и севере страны +15...+20°С, в центральных областях - до +24°С.

То есть такие уже, довольно осенние значения ожидаем (на западе и севере).

Во всех остальных областях будет сохраняться переменная облачность и погода без осадков.

Ведь там - не будет проходить этот атмосферный фронт.

Температура ночью будет в пределах +13...+18°С, днем +25...+30°С.

Когда ждать дождей и снижения температуры: свежий прогноз синоптиковПрогноз погоды на субботу, 12 сентября (инфографика: РБК-Украина)

Как изменится ситуация по областям в воскресенье

– В воскресенье (13 сентября, - Ред.) мы ожидаем, что циклон, который формирует всю эту погоду, будет двигаться дальше.

Поэтому в большинстве центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях ожидаем умеренные дожди.

Также стоит отметить, что днем в Одесской и Николаевской областях - будут локальные усиления до значительных уровней.

Местами у нас также ожидаются и грозы.

Во всех остальных областях будет сохраняться погода без осадков.

Температурные значения в ночные часы будут колебаться в пределах +15…+18°С, в западных и северных областях +8…+13°С.

Днем +18...+24°С, на востоке и юго-востоке страны +25...+30°С.

Когда ждать дождей и снижения температуры: свежий прогноз синоптиковПрогноз погоды на воскресенье, 13 сентября (инфографика: РБК-Украина)

Что будет с погодой в начале рабочей недели

– В понедельник (14 сентября, - Ред.) мы ожидаем, что циклон уже больше сосредоточится (его центр) над юго-востоком страны. И будет двигаться дальше в восточном направлении.

Поэтому в большинстве центральных, южных и Харьковской областях мы ожидаем локальные кратковременные дожди с грозами.

Во всех остальных областях будет сохраняться погода без осадков.

Значения температуры в ночные часы будут в пределах +8...+13°С, днем +18...+24°С.

Теплее всего на востоке и юго-востоке страны - ночью +13...+18°С и днем +22...+27°С.

Когда ждать дождей и снижения температуры: свежий прогноз синоптиковПрогноз погоды на понедельник, 14 сентября (инфографика: РБК-Украина)

Станет ли меньше дождей и больше тепла во вторник

– 15 сентября, во вторник, на востоке будут оставаться остаточные процессы от отходящего в восточном направлении циклона.

Однако на западе у нас проявляется уже новый атмосферный фронт.

И в целом именно эти два барических образования будут формировать погоду 15 сентября.

Поэтому на Левобережье, днем - и на западе страны, местами будут выпадать непродолжительные дожди с грозами.

Во всех других областях будет погода без осадков.

Температура ожидается в ночные часы +10…+15°С, на побережье морей - до +18°С.

А днем +18...+24°С - по всей территории Украины.

Когда ждать дождей и снижения температуры: свежий прогноз синоптиковПрогноз погоды на вторник, 15 сентября (инфографика: РБК-Украина)

К какой погоде готовиться в середине недели

– 16 сентября (в среду, - Ред.) на территорию Украины будет распространяться с юго-запада поле повышенного атмосферного давления.

Поэтому на всей территории страны уже будет погода без осадков.

Значения температуры будут оставаться в тех же пределах, что и 15 сентября.

То есть ночью +10…+15°С, на побережье морей - до +18°С.

Днем +18...+24°С.

Может ли измениться синоптическая ситуация позже

– В дальнейшем, если смотреть уже на такой, консультативный прогноз (на 17-20 сентября), то мы ожидаем, что у нас будет временами дождь.

От небольших до умеренных дождей ожидаем.

То есть такой, разной интенсивности осадки у нас будут постоянно. Где-то в определенных областях будет больше, где-то - меньше.

Все это еще, конечно, потом будет уточняться.

Значения температуры в течение 17-20 сентября, в принципе, существенно не изменятся (относительно предыдущих нескольких суток).

Ночью +8...+15°С, днем +18...+25°С.

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Чего ждать от ветра - вероятны ли порывы

– Если смотреть на ветер, то в ближайшие трое суток он будет преобладать у нас с северо-восточного направления.

А его скорость - будет умеренной, то есть в пределах 5-10 метров в секунду.

15 сентября он сменится уже больше на северный, но его скорость будет оставаться в тех же пределах.

16 сентября мы ожидаем северо-западный ветер, на западе страны - юго-западный.

Скорость - будет в тех же пределах, 5-10 метров в секунду.

То есть каких-либо шквалов, порывов - такого не ожидаем.

Наступила ли в Украине метеорологическая осень

– В целом еще таких данных нет. Не наступила.

Поскольку в последние двое суток (то есть 9-10 сентября) по территории Украины даже фиксировались новые рекорды максимальной температуры.

В Ивано-Франковске значения температуры достигали +30°С, в Луцке +30,8°С, а также во Львове +30,7°С и в Ужгороде +30,9°С. Это как раз за 9 сентября.

Также 10 сентября - в Виннице было зафиксировано значение +29,6°С.

То есть такие рекорды были зафиксированы в основном по западным областям.

Притом что у нас в западных областях, наоборот, раньше приходит метеорологическая осень, чем, например, на юге.

Так что наблюдаем такую вот тенденцию.

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Но будем смотреть, что будет дальше, поскольку видим тенденцию к снижению температуры. Будем наблюдать.

Ведь как у нас измеряется метеорологическая осень?

Средняя суточная температура в течение нескольких суток должна снизиться... стать ниже +15°С...

То есть, будем смотреть, ведь будет поступать вот эта более прохладная воздушная масса. Весьма свежая погода будет в последующие дни.

Хотя, кажется, еще не будет прямо такого, ощутимого понижения - именно до метеорологической осени.

Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики, для кого создаются первые прогнозы погоды и когда формируются "основные" предупреждения.

Кроме того, украинцам объяснили, как синоптическая ситуация в конце лета повлияла на урожай и посевную и какие реки Украины катастрофически мелеют.

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