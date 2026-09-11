Росія ударила по Дніпру: 12 поранених, пожежі та руйнування (фото, відео)
Удень 11 вересня Дніпро знову опинився під масованою атакою РФ. Наразі відомо про постраждалих людей і пошкоджені будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міського голови Дніпра Бориса Філатова у Telegram і начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі у Telegram.
Росія била по Дніпру
За словами Ганжі, у Дніпрі уже 7 поранених через ворожу атаку.
"Усі під наглядом лікарів", - додав він.
Також пошкоджене приватне підприємство та гаражі.
"Вибуховою хвилею вибиті вікна у житлових будинках поруч", - уточнив Ганжа.
Як каже Філатов, унаслідок цієї російської атаки у Дніпрі понівечено щонайменше 9 житлових будинків.
Фото: наслідки атаки РФ на Дніпро 11 вересня (t.me/borys_filatovv)
"Вибито близько 700 вікон. У дворах палали гаражі з автівками містян", - повідомив він.
Міський голова додав, що комунальники стануть до роботи, щойно дозволять рятувальники та поліція.
Оновлено о 16.11
О 16.11 очільник області повідомив, що кількість поранених у Дніпрі зросла.
"Вже 12 поранених через ворожу атаку на Дніпро", - каже він.
Раніше РБК-Україна писало, що у Дніпрі внаслідок чергової атаки РФ було пошкоджено склад мережі VARUS, який вже постраждав від обстрілу навесні.
Також повідомлялося, що 10 вересня Росія втретє за день вдарила по Дніпру. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнули продуктові склади.