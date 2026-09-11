ua en ru
Пт, 11 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія ударила по Дніпру: 12 поранених, пожежі та руйнування (фото, відео)

16:02 11.09.2026 Пт
2 хв
Ворог підступно ударив по житлових буднинках Дніпра
aimg Олена Бджола
Росія ударила по Дніпру: 12 поранених, пожежі та руйнування (фото, відео) Фото: Росія атакувала Дніпро (t.me/dnipropetrovskaODA/32000)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Удень 11 вересня Дніпро знову опинився під масованою атакою РФ. Наразі відомо про постраждалих людей і пошкоджені будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міського голови Дніпра Бориса Філатова у Telegram і начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі у Telegram.

Росія била по Дніпру

За словами Ганжі, у Дніпрі уже 7 поранених через ворожу атаку.

"Усі під наглядом лікарів", - додав він.

Також пошкоджене приватне підприємство та гаражі.

"Вибуховою хвилею вибиті вікна у житлових будинках поруч", - уточнив Ганжа.

Як каже Філатов, унаслідок цієї російської атаки у Дніпрі понівечено щонайменше 9 житлових будинків.

Фото: наслідки атаки РФ на Дніпро 11 вересня (t.me/borys_filatovv)

"Вибито близько 700 вікон. У дворах палали гаражі з автівками містян", - повідомив він.

Міський голова додав, що комунальники стануть до роботи, щойно дозволять рятувальники та поліція.

Оновлено о 16.11

О 16.11 очільник області повідомив, що кількість поранених у Дніпрі зросла.

"Вже 12 поранених через ворожу атаку на Дніпро", - каже він.

Раніше РБК-Україна писало, що у Дніпрі внаслідок чергової атаки РФ було пошкоджено склад мережі VARUS, який вже постраждав від обстрілу навесні.

Також повідомлялося, що 10 вересня Росія втретє за день вдарила по Дніпру. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнули продуктові склади.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дніпро Війна Росії проти України
Новини
Росія ударила по Дніпру: 12 поранених, пожежі та руйнування (фото, відео)
Росія ударила по Дніпру: 12 поранених, пожежі та руйнування (фото, відео)
Аналітика
Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech