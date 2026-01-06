"Коаліція охочих" замовчуватиме Гренландію, щоб не злити США, - Politico
Європейські посадовці переконані, що обговорення Гренландії на саміті "Коаліції охочих" може розсердити США. Тому цього питання уникатимуть, щоби не зірвати мирний процес по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Представник Єлисейського палацу розповів виданню, що зустріч "Коаліції охочих" направлена на поглиблення узгодженості між Україною, ЄС та США щодо завершення війни. Він наголосив, що участь Сполучених Штатів у цьому контексті є вирішальною.
Тому "будь-яка спроба перенести фокус на Гренландію ризикує розпалити гнів Трампа", цитує Politico представника ЄС.
Зазначається, що під час брифінгу в Єлисейському палаці не пролунало жодного слова про заяви президента США щодо Гренландії.
Представники європейських країн "відчайдушно намагаються уникнути" зриву мирного процесу щодо України, оскільки нещодавно президент країни Володимир Зеленський заявив про готовність угоди "на 90 відсотків".
З огляду на це "винесення Гренландії за дужки зустрічі" може влаштовувати представників багатьох країн.
Заяви США щодо Гренландії
Нагадаємо, дружина радника президента США Дональда Трампа з внутрішньої безпеки Стівена Міллера Кеті нещодавно виклала в соцмережах мапу, на якій острів Гренландія зафарбований у кольори прапора США.
Після цього Трамп сказав, що острів потрібен Америці для оборони. Також за його словами, Гренландія нібито "оточена" флотами РФ і Китаю.
Джерела видання Politico вважають, що США можуть узяти Гренландію під свій контроль уже в найближчі місяці.
Зазначимо, на заяви Трамп уже відреагували в Данії. Зокрема, прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен попередила, що якщо США спробують захопити Данію, особливо військовим шляхом, то це фактично поставить хрест на альянсі НАТО.
Сьогодні, 6 січня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що питання Гренландії буде обговорюватись на саміті "Коаліції охочих". Він підкреслив, що жоден член НАТО не повинен атакувати або погрожувати іншому члену Альянсу.