КНДР заявила про випробування стратегічної крилатої ракети з касетною боєголовкою

КНДР заявила, що 2 листопада випробувала стратегічну крилату ракету з касетною бойовою частиною. Під час запуску також оцінювали льотні характеристики ракети для вертикального удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і державне інформаційне агентство КНДР KCNA .

Випробування в понеділок, 2 листопада, провела Ракетна адміністрація КНДР. Ракета була оснащена касетною бойовою частиною середнього розміру.

В Інституті бойових частин Ракетної адміністрації заявили, що підтвердили здатність цієї бойової частини перетворити на попіл ділянку площею 5-6 гектарів.

В Інституті систем крилатих ракет повідомили, що вдосконалили можливості вертикального удару. Для цього покращили кінцеву маневровість ракети з урахуванням природних і географічних особливостей району цілі.

Випробуваннями керував генерал Кім Чон Сік, член Центральної військової комісії Трудової партії Кореї.

Директор Ракетної адміністрації, за даними KCNA, заявив, що потреба в розробці різних систем озброєння є нагальною, бо збройні сили мають захищати безпеку країни та стримувати загрози. За його словами, випробування продемонстрували "практичну бойову міць".

Як зазначає Yonhap, цей запуск відбувся після суботнього випробування касетної бомби для тактичних балістичних ракет. Пхеньян пообіцяв до кінця року оснастити війська різними типами касетних бойових частин.