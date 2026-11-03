КНДР заявила про випробування стратегічної крилатої ракети з касетною боєголовкою
КНДР заявила, що 2 листопада випробувала стратегічну крилату ракету з касетною бойовою частиною. Під час запуску також оцінювали льотні характеристики ракети для вертикального удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і державне інформаційне агентство КНДР KCNA.
Випробування в понеділок, 2 листопада, провела Ракетна адміністрація КНДР. Ракета була оснащена касетною бойовою частиною середнього розміру.
В Інституті бойових частин Ракетної адміністрації заявили, що підтвердили здатність цієї бойової частини перетворити на попіл ділянку площею 5-6 гектарів.
В Інституті систем крилатих ракет повідомили, що вдосконалили можливості вертикального удару. Для цього покращили кінцеву маневровість ракети з урахуванням природних і географічних особливостей району цілі.
Випробуваннями керував генерал Кім Чон Сік, член Центральної військової комісії Трудової партії Кореї.
Директор Ракетної адміністрації, за даними KCNA, заявив, що потреба в розробці різних систем озброєння є нагальною, бо збройні сили мають захищати безпеку країни та стримувати загрози. За його словами, випробування продемонстрували "практичну бойову міць".
Як зазначає Yonhap, цей запуск відбувся після суботнього випробування касетної бомби для тактичних балістичних ракет. Пхеньян пообіцяв до кінця року оснастити війська різними типами касетних бойових частин.
Осінь 2026 року в КНДР минула під знаком ракетних пусків. Спершу 20 вересня Пхеньян здійснив два пуски ракет малої дальності з району Вонсан. За даними Міноборони Японії, перша ракета пролетіла 440 км, друга - 590 км. Аналітики Janes припустили, що це похідні від ракети сімейства KN-23, але ні Японія, ні Південна Корея тип ракет офіційно не назвали.
Далі 4 жовтня КНДР провела навчальний пуск ракети середньої дальності під керівництвом Кім Чен Ина. За даними KCNA, ракета вразила ціль приблизно за 1000 км. 12 жовтня країна випустила щонайменше дві балістичні ракети у бік Японського моря: за оцінкою Токіо, друга пролетіла понад 910 км.
Наприкінці жовтня на Корейському півострові зросла напруженість. Reuters писало, що КНДР демонстративно виставила гаубиці біля кордону з Південною Кореєю. Згодом Кім Чен Ин наказав посилити підготовку армії до війни. Ще раніше Кирило Буданов заявляв, що Північна Корея використовує досвід війни Росії проти України, щоб удосконалити власне озброєння й армію.