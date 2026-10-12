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КНДР випустила дві балістичні ракети в бік Японського моря: яка дальність

11:32 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Лев Шевченко
КНДР випустила дві балістичні ракети в бік Японського моря: яка дальність Фото: запуск ракети КНДР (Getty Images)
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КНДР 12 жовтня випустила щонайменше дві балістичні ракети з внутрішніх районів країни у північно-східному та східному напрямках. За оцінкою Токіо, вони впали біля східного узбережжя КНДР та в Японському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Японії.

Що відомо про пуски

За даними японського відомства, пуски відбулися о 9-й годині ранку за місцевим часом. Про влучання в територію чи виключну економічну зону Японії наразі не повідомляється.

Перша ракета запущена близько 9:19. Вона досягла максимальної висоти приблизно 20 км і пролетіла близько 220 км. Друга ракета запущена близько 9:36. Її максимальна висота становила приблизно 70 км, а дальність польоту перевищила 910 км.

Щодо другої ракети Японія спільно зі США та Південною Кореєю аналізує деталі, зокрема можливість польоту по змінній траєкторії. Влада передала інформацію літакам і суднам, що перебували поблизу. Звітів про збитки наразі немає.

Реакція влади Японії

Прем'єр-міністру негайно доповіли про пуски. Він доручив докласти максимальних зусиль до збору й аналізу інформації та швидко й точно інформувати громадян. А також ретельно перевірити безпеку літаків, суден тощо та підготуватися до непередбачуваного розвитку подій.

В Урядовому центрі кризового управління спрацював штаб щодо ситуації навколо КНДР, де збирають дані від профільних відомств. Також скликали групу екстреного реагування, яка обговорила подальші дії.

У Токіо заявили, що серія дій КНДР, зокрема неодноразові пуски балістичних ракет, загрожує миру й безпеці Японії, регіону та міжнародної спільноти. Такі запуски порушують відповідні резолюції Радбезу ООН.

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КНДР уже запускала ракети цієї осені. Зокрема, 20 вересня Пхеньян здійснив два пуски ракет малої дальності з району Вонсан у бік Східного моря. За даними Міноборони Японії, перша ракета пролетіла 440 км на висоті 60 км, а друга - 590 км на висоті 70 км.

Обидві ракети впали за межами виключної економічної зони Японії. Аналітики Janes припустили, що йдеться про похідні від ракети сімейства KN-23, проте ні Японія, ні Південна Корея офіційно тип ракет не назвали.

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