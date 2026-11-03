КНДР заявила об испытаниях стратегической крылатой ракеты с кассетной боеголовкой
КНДР заявила, что 2 ноября опробовала стратегическую крылатую ракету с кассетной боевой частью. При запуске также оценивались летные характеристики ракеты для вертикального удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и государственное информационное агентство КНДР KCNA.
Испытание в понедельник, 2 ноября, провела Ракетная администрация КНДР. Ракета была снабжена кассетной боевой частью среднего размера.
В Институте боевых частей Ракетной администрации заявили, что подтвердили способность этой боевой части превратить в пепел участок площадью 5-6 гектаров.
В Институте систем крылатых ракет сообщили, что усовершенствовали возможности вертикального удара. Для этого улучшили конечную маневренность ракеты с учетом природных и географических особенностей района цели.
Испытаниями руководил генерал Ким Чон Сик, член Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи.
Директор Ракетной администрации, по данным KCNA, заявил, что потребность в разработке различных систем вооружения неотложна, так как вооруженные силы должны защищать безопасность страны и сдерживать угрозы. По его словам, испытания продемонстрировали "практическую боевую мощь".
Как отмечает Yonhap , этот запуск произошел после субботнего испытания кассетной бомбы для тактических баллистических ракет. Пхеньян пообещал до конца года оснастить войска разными типами кассетных боевых частей.
Осень 2026 года в КНДР прошла под знаком ракетных пусков. Сначала 20 сентября Пхеньян совершил два пуска ракет малой дальности из района Вонсан. По данным Минобороны Японии, первая ракета пролетела 440 км, вторая - 590 км. Аналитики Janes предположили, что это производные ракеты семейства KN-23, но ни Япония, ни Южная Корея тип ракет официально не назвали.
Далее 4 октября КНДР произвела учебный запуск ракеты средней дальности под управлением Ким Чен Ина. По данным KCNA, ракета поразила цель примерно в 1000 км. 12 октября страна выпустила не менее двух баллистических ракет в сторону Японского моря: по оценке Токио, вторая пролетела более 910 км.
В конце октября на Корейском полуострове возросла напряженность. Reuters писало, что КНДР демонстративно выставила гаубицы у границы с Южной Кореей . Впоследствии Ким Чен Ин приказал усилить подготовку армии к войне . Еще раньше Кирилл Буданов заявлял , что Северная Корея использует опыт войны России против Украины, чтобы усовершенствовать собственное вооружение и армию.