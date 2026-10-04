Вразили ціль за 1000 км: Північна Корея провела навчання із запуску гіперзвукових ракет

Північна Корея провела випробування ракети середньої дальності під керівництвом глави КНДР Кім Чен Ін. Це своє чергу підкреслює намір Кіма ще більше зміцнити ядерний потенціал країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg і Reuters .

Згідно з Центральним інформаційним агентством Кореї, ракета була запущена на світанку в суботу у бік вод біля східного узбережжя Північної Кореї. За даними агенства, снаряд полетів на північний схід і вразив задану мету, яка знаходилася приблизно за 1000 км від запуску самої ракети.

Видання Yonhap зазначає, що дочка Кіма Чжу Е, зважаючи на все, теж спостерігала за навчаннями. Північнокорейські ЗМІ показали фото, на яких було видно, як Кім та його дочка спостерігають за запуском. Вони також мали монітор, який відображав траєкторію польоту ракети.

Виходячи з матеріалу, Кім Чен Ин сказав, що КНДР має неодноразово демонструвати своїм ворогам "надійність і смертоносність" своєї стратегічної наступальної зброї. Він охарактеризував такі навчання як частину зусиль щодо подальшого зміцнення ядерного стримування країни та сказав, що ця політика залишиться незмінною.

У свою чергу південнокорейські військові посилили спостереження та боєздатність і заявили, що аналізують ракету спільно з владою США. Адміністрація національної безпеки президента також провела у суботу екстрену нараду та закликала Пхеньян припинити запуски, які, на думку Сеула, порушують резолюції Ради Безпеки ООН.

Reuters пише, що цей запуск став останнім у серії північнокорейських випробувань зброї цього року і стався на тлі ескалації напруженості на Корейському півострові через вибух міни в демілітаризованій зоні минулого місяця, внаслідок якого було поранено південнокорейських солдатів.