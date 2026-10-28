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Кім Чен Ин наказав посилити підготовку армії КНДР до війни

08:59 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Кім Чен Ин наказав посилити підготовку армії КНДР до війни Фото: Кім Чен Ин (Getty Images)
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Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин зажадав від командування своєї армії активізувати військові навчання та посилити бойову готовність підрозділів. Він назвав це "головним революційним завданням".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Korea Times.

Свою вимогу Кім озвучив під час фотосесії з учасниками третьої зустрічі командирів рот Корейської народної армії (КНА).

"Головне революційне завдання командирів рот - завершити бойову підготовку своїх підрозділів для повної готовності до ведення війни, а шлях до його реалізації - радикально покращити напружену та інтенсивну підготовку", - заявив диктатор.

Він також наголосив, що завдяки командирам перспективи розбудови сильної армії є "надзвичайно райдужним".

Зустріч командирів відбулася 22-23 жовтня в Пхеньяні під головуванням Кім Чен Ина. Під час неї він закликав військових "створити найсильнішу армію та прискорити військову революцію за корейським зразком, навчаючи найсильніші роти".

Крім того, диктатор доручив командирам "твердо просувати справжню природу нашої армії як армії Партії та армії ідеології та основних елементів".

Що важливо розуміти, ця зустріч стала першим загальноармійським зібранням у Північній Кореї після дев'ятого з'їзду Трудової партії, який відбувся в лютому.

Нагадаємо, нещодавно КНДР демонстративно виставила гаубиці біля кордону з Південною Кореєю.

Також ми писали, що Кім Чен Ин похизувався ракетою, здатною досягти США.

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