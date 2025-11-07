КНДР запустила балістичну ракету біля східного узбережжя - Південна Корея та Японія

Північна Корея в п'ятницю, 7 листопада, запустила балістичну ракету в бік моря біля свого східного узбережжя. Пуск ракети підтвердили південнокорейські військові та Японія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Окрім самого факту запуску ракети південнокорейські військові не надали подробиць про її тип чи дальність польоту.

Японія також підтвердила ймовірний запуск ракети з боку КНДР і зазначила, що вона, скоріш за все, впала за межами виключної економічної зони країни. Глава японського уряду Санае Такаїчі заявила, що підтверджених повідомлень про пошкодження немає.

Цей запуск підсилює напруженість на Корейському півострові та у регіоні загалом. Південна Корея та Японія стежать за розвитком ситуації, і цей крок може спричинити подальші дипломатичні та військові наслідки.

AP своєю чергою повідомляє, що переговори Сеула, Пхеньяна та Вашингтона знаходяться у глухому куті. Також видання наголошує, що КНДР останніми тижнями прискорила темпи випробувань зброї, зокрема минулого місяця здійснила запуски нібито гіперзвукових ракет і крилатих ракет, які, за її словами, розширили можливості її ядерних збройних сил.

Раніше південнокорейські військові заявили, що в понеділок, коли міністр оборони США Піт Хегсет розпочав дводенний візит до Південної Кореї, виявили, що КНДР випустила 10 артилерійських снарядів у свої західні води.