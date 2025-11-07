"Ми могли б знищити світ 150 разів": Трамп обговорював із РФ і Китаєм денуклеаризацію
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що його метою у зовнішній політиці є скорочення ядерних озброєнь, тобто денуклеаризація. За його словами, цю тему він уже обговорював із РФ і Китаєм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
"Моєю доктриною (зовнішньополітичною - ред.) була б денуклеаризація,
тому що ядерної зброї у нас достатньо", - заявив Трамп, згадуючи нещодавню зустріч із главою КНР Сі Цзіньпінем у Південній Кореї.
За його словами, США є першими в питанні ядерного озброєння, РФ на другому місці, а Китай - на третьому.
"З великим відставанням, але через 4-5 років вони наздоженуть. Вони, знаєте, працюють понаднормово над ядерним озброєнням. Я вважаю, що денуклеаризація була б чудовим рішенням. Ми можемо знищити світ 150 разів, і в цьому немає жодної необхідності", - сказав глава Білого дому.
Трамп також висловив сподівання, що зможе спільно з лідерами перерахованих вище країн дійти до спільного знаменника в питанні денуклеаризації.
"Я говорив про це з президентом Путіним. Я говорив про це з головою Сі.
І всі хотіли б витрачати ці гроші на інші речі, на те, що дійсно може приносити користь людям сьогодні", - зазначив президент США.
Завершуючи цю тему, Трамп ще раз наголосив, що розраховує узгодити з КНР і Росією денуклеаризацію. Також він заявив, що хоче "миру в усьому світі", до чого вже "дуже близькі".
"Було багато воєн, які вирували, і про які люди не знали. Зараз вони більше не вирують. Залишилася одна, і ми сподіваємося, що незабаром зможемо розв'язати і її", - заявив Трамп, маючи на увазі, очевидно, війну в Україні з РФ.
Денуклеаризацію обговорюють на тлі ядерних тренувань
Нагадаємо, ще на початку цього року ми писали, що Трамп хоче вмовити Росію та Китай зменшити запаси ядерної зброї. Тоді він підкреслив, що хотів би, щоб російський диктатор Володимир Путін також почав скорочувати свої стратегічні ядерні сили.
Як відомо, нещодавно в РФ у рамках так званого стратегічного тренування відпрацювали "застосування ядерного озброєння", зокрема з ракетним комплексом "Ярс", на якому нерідко наголошує Москва.
Євросоюз закликав Росію припинити ядерні погрози після того, як диктатор Володимир Путін допустив відновлення випробувань ядерної зброї.
Незабаром Трамп підтвердив наміри США відновити ядерні випробування в Штатах через 30 років паузи. Нещодавно американський лідер заявив, що Вашингтон говорить про це прямо і США не збираються бути єдиною країною, яка цього не робить - натякаючи на КНР і РФ.
Зазначимо, ще 2023 року повідомлялося, що США, Росія і Китай активізували діяльність на ядерних полігонах, про що свідчать супутникові знімки.