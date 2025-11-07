"Ми могли б знищити світ 150 разів": Трамп обговорював із РФ і Китаєм денуклеаризацію

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що його метою у зовнішній політиці є скорочення ядерних озброєнь, тобто денуклеаризація. За його словами, цю тему він уже обговорював із РФ і Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

"Моєю доктриною (зовнішньополітичною - ред.) була б денуклеаризація,

тому що ядерної зброї у нас достатньо", - заявив Трамп, згадуючи нещодавню зустріч із главою КНР Сі Цзіньпінем у Південній Кореї.

За його словами, США є першими в питанні ядерного озброєння, РФ на другому місці, а Китай - на третьому.

"З великим відставанням, але через 4-5 років вони наздоженуть. Вони, знаєте, працюють понаднормово над ядерним озброєнням. Я вважаю, що денуклеаризація була б чудовим рішенням. Ми можемо знищити світ 150 разів, і в цьому немає жодної необхідності", - сказав глава Білого дому.

Трамп також висловив сподівання, що зможе спільно з лідерами перерахованих вище країн дійти до спільного знаменника в питанні денуклеаризації.

"Я говорив про це з президентом Путіним. Я говорив про це з головою Сі.

І всі хотіли б витрачати ці гроші на інші речі, на те, що дійсно може приносити користь людям сьогодні", - зазначив президент США.

Завершуючи цю тему, Трамп ще раз наголосив, що розраховує узгодити з КНР і Росією денуклеаризацію. Також він заявив, що хоче "миру в усьому світі", до чого вже "дуже близькі".

"Було багато воєн, які вирували, і про які люди не знали. Зараз вони більше не вирують. Залишилася одна, і ми сподіваємося, що незабаром зможемо розв'язати і її", - заявив Трамп, маючи на увазі, очевидно, війну в Україні з РФ.