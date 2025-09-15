У КНДР заявили, що ядерний статус країни незворотній

Постійне представництво КНДР при ООН заявило, що становище Північної Кореї як ядерної держави незворотне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Reuters додало, що таким чином КНДР засудила "анахронічні" заяви США про денуклеаризацію.

"Положення (КНДР - ред.) як держави, що володіє ядерною зброєю, назавжди закріплене у вищому й основному законі держави, стало незворотнім", - заявило представництво.

КНДР закликала США визнати нову реальність

Нагадаємо, у липні сестра диктатора КНДР Кім Чен Ина - Кім Йо Чжон заявила, що Сполучені Штати повинні визнати нову реальність. За її словами, ядерна програма Північної Кореї остаточна не буде предметом майбутніх переговорів.

В іншому випадку, зустріч між країнами залишиться лише "надією" американської сторони.

"Якщо Вашингтон мав намір використовувати особисті стосунки як спосіб припинити програму ядерної зброї Півночі, ці зусилля стали б лише предметом "знущань", - заявила Кім.

Також зазначимо, що днями глава КНДР Кім Чен Ін оголосив, що Північна Корея представить нову політику, спрямовану на одночасний розвиток ядерних сил і звичайних збройних сил.