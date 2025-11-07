ua en ru
КНДР запустила баллистическую ракету у восточного побережья - Южная Корея и Япония

Пятница 07 ноября 2025 07:31
UA EN RU
КНДР запустила баллистическую ракету у восточного побережья - Южная Корея и Япония Иллюстративное фото: пуск ракеты осуществлен вдоль восточного побережья (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Северная Корея в пятницу, 7 ноября, запустила баллистическую ракету в сторону моря у своего восточного побережья. Пуск ракеты подтвердили южнокорейские военные и Япония.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кроме самого факта запуска ракеты южнокорейские военные не предоставили подробностей о ее типе или дальности полета.

Япония также подтвердила вероятный запуск ракеты со стороны КНДР и отметила, что она, скорее всего, упала за пределами исключительной экономической зоны страны. Глава японского правительства Санаэ Такаичи заявила, что подтвержденных сообщений о повреждениях нет.

Этот запуск усиливает напряженность на Корейском полуострове и в регионе в целом. Южная Корея и Япония следят за развитием ситуации, и этот шаг может повлечь дальнейшие дипломатические и военные последствия.

AP в свою очередь сообщает, что переговоры Сеула, Пхеньяна и Вашингтона находятся в тупике. Также издание отмечает, что КНДР в последние недели ускорила темпы испытаний оружия, в частности в прошлом месяце осуществила запуски якобы гиперзвуковых ракет и крылатых ракет, которые, по ее словам, расширили возможности ее ядерных вооруженных сил.

Ранее южнокорейские военные заявили, что в понедельник, когда министр обороны США Пит Хэгсет начал двухдневный визит в Южную Корею, обнаружили, что КНДР выпустила 10 артиллерийских снарядов в свои западные воды.

"Объединенные начальники штабов также заявили, что Север выпустил такое же количество выстрелов в субботу днем, перед саммитом между президентом Южной Кореи Ли Дже Меном и президентом Китая Си Цзиньпином в южнокорейском Кенджу, где Ли призвал к усилению роли Пекина, чтобы убедить Север вернуться к диалогу с Вашингтоном и Сеулом", - говорится в сообщении Associated Press.

КНДР не планирует разоружаться

Напомним, южнокорейская разведка на днях заявила, что КНДР якобы готовится к вероятной встрече своего диктатора Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Ким Чен Ын избегает любых форм переговоров с Вашингтоном и Сеулом с тех пор, как его дипломатические отношения с Трампом испортились во время первого срока американского лидера в 2019 году. Напряжение возникло из-за разногласий по обмену ослабления санкций, введенных США против Северной Кореи, на шаги по ликвидации ядерной программы Кима.

В августе президент США заявил о намерении провести переговоры с диктатором КНДР Ким Чен Ыном.

Отметим, Трамп заявил 7 ноября, что уже обсуждал с Китаем и Россией денуклеаризацию - сокращение ядерных вооружений. В то же время Пхеньян заявил в сентябре, что ядерный статус страны необратим.

