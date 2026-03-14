КНДР випустила десять ракет у бік Японського моря: у Токіо заявили про загрозу

За попередніми даними, ракети були запущені сьогодні близько 13:24 за місцевим часом. За оцінками військових, снаряди досягли максимальної висоти приблизно 80 км і пролетіли близько 340 км.

Ракети впали у Японське море за межами виключної економічної зони (ВЕЗ) Японії, поблизу східного узбережжя Корейського півострова. Наразі інформації про пошкодження суден чи літаків у цьому районі не надходило.

Уряд Японії негайно скликав групу реагування на надзвичайні ситуації при Центрі кризового управління. Прем'єр-міністр країни надав інструкції щодо термінового збору інформації та забезпечення безпеки навігації.

"Серія дій Північної Кореї загрожує миру та безпеці Японії, регіону та міжнародної спільноти. Ці запуски порушують відповідні резолюції Ради Безпеки ООН", — заявили в оборонному відомстві.

Токіо вже висловило рішучий протест Пхеньяну. Наразі Японія, США та Південна Корея тісно співпрацюють для детального аналізу типів ракет та мети запуску.

Міністр оборони Японії підкреслив, що сили самооборони залишаються у стані повної готовності до будь-яких непередбачених обставин. Влада обіцяє оперативно інформувати громадськість у разі появи нових даних про загрози.