Кім Чен Ин запланував нарощувати ядерку і виставив США умови "дружби"
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запланував нарощувати ядерний потенціал країни в найближчі п'ять років. При цьому він допустив хороші відносини КНДР з Вашингтоном, але за певних умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Читайте також: Кім Чен Ина переобрали генсеком Трудової партії КНДР
За даними агентства, на з'їзді правлячої партії, що завершився в Пхеньяні, Кім оголосив про плани збільшити кількість ядерної зброї і розширити засоби її застосування. Він підкреслив, що Пхеньян має намір "зміцнювати статус ядерної держави" і зосередиться на відповідних проєктах у найближчі роки.
Також лідер КНДР повідомив про розробку потужніших міжконтинентальних балістичних ракет, атакувальних систем із використанням штучного інтелекту і безпілотників.
Кім озвучив умови дружби США і КНДР
Північнокорейський лідер також припустив можливість його країни для діалогу з Вашингтоном.
"Якщо США відмовляться від своєї політики конфронтації з Північною Кореєю, поважаючи нинішній статус нашої країни... немає причин, через які ми не могли б добре ладнати зі США", - заявив він.
Як зазначає Reuters, Кім поки що не відгукнувся на сигнали з боку президента США Дональда Трампа, з яким він зустрічався тричі під час першого президентського терміну Трампа.
Водночас Кім назвав Південну Корею "найворожішим ворогом" і виключив можливість переговорів із Сеулом.
Як відомо, президента США Дональда Трампа відверто не влаштовує ядерна політика КНДР та її глави Кім Чен Ина. Нарощування ядерного потенціалу, як і випробування Пхеньяном ракет, викликають у Трампа роздратування і напругу у відносинах двох країн.
У жовтні 2025 року президент США заявив, що у нього склалися з Кімом "теплі стосунки", однак через ядерну політику Пхеньяна Штати "в якийсь момент" займуться КНДР.