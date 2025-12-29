ua en ru
Північна Корея випробувала стратегічні крилаті ракети великої дальності

Понеділок 29 грудня 2025 08:30
UA EN RU
Північна Корея випробувала стратегічні крилаті ракети великої дальності Фото: Кім Чен Ин (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 29 грудня, КНДР провела запуск стратегічних крилатих ракет великої дальності. За випробуваннями спостерігав лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство зазначає, що цей запуск є останнім заходом, на якому був присутній Кім Чен Ин у низці подій, покликаних підкреслити військовий та економічний прогрес країни напередодні ключового з'їзду правлячої партії. Очікується, що з'їзд відбудеться на початку 2026 року.

Згідно з інформацією KCNA, очільник КНДР висловив "велике задоволення", коли крилаті ракети, летячи по своїй орбіті над морем від Корейського півострова, вразили ціль.

За словами Кім Чен Ина, "регулярна перевірка надійності та оперативності компонентів ядерного стримування КНДР" є відповідальною першою, оскільки країна "стикається з різними загрозами безпеці".

Також він підтвердив, що Північна Корея продовжить докладати всіх зусиль до "необмеженого" розвитку своїх ядерних бойових сил.

Як пише KCNA, вчора глава КНДР був присутній ще й на церемонії відкриття паперової фабрики.

Південна Корея підтвердила запуск ракет

У понеділок в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї заявили, що військові зафіксували запуск кількох крилатих ракет близько 8 ранку в неділю. Запуск був із району Сунан недалеко від Пхеньяна.

"Серія військових дій Північної Кореї за останній тиждень, включно з триваючими роботами з будівництва атомного підводного човна, є діями, що підривають мир і стабільність на Корейському півострові", - заявив представник Міноборони Південної Кореї.

Що ще відомо про останні діяння КНДР

Запуск ракет у неділю відбувся після того, як KCNA повідомило минулого тижня, що Кім Чен Ин спостерігав за будівництвом атомного підводного човна разом зі своєю донькою, можливою наступницею. Також він керував випробувальним пусками зенітних ракет великої дальності.

Крім того, Yonhap з посиланням на представника південнокорейських збройних сил повідомляло, що КНДР може провести додаткові випробування ракет у період новорічних свят.

Резюмуючи Reuters зазначило, що Кім Чен Ин протягом грудня був присутній на численних церемоніях відкриття об'єктів, включно із заводами та готелями. Причина - країна поспішає завершити свій поточний "п'ятирічний план" розвитку перед скликанням 9-го з'їзду правлячої Трудової партії Кореї на початку 2026 року.

КНДР Кім Чен Ин Північна Корея
