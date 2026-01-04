Кім Чен Ин наказав майже втричі збільшити виробництво тактичної керованої зброї у КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проінспектував виробництво тактичної керованої зброї на заводі з виробництва боєприпасів і дав вказівку розширити виробничі потужності у 2,5 раза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на північнокорейське державне інформагентство KCNA .

Кім Чен Ин наголосив на необхідності більш інноваційного планування та раціональних систем для створення гнучкої виробничої системи, вказавши на затяжні недоліки в модернізації процесу складання та доручивши чиновникам переглянути загальні плани будівництва та модернізації підприємств з виробництва боєприпасів цього року.

"Наша військова промисловість повинна ретельно організовувати виробництво та технічну модернізацію, щоб відповідати нинішній ситуації та забезпечити одночасно поточне виробництво боєприпасів і модернізацію ліній виробництва", - зазначив він.

За його словами, виготовлена в Північній Кореї тактична керована зброя має високу вогневу потужність і повинна повністю замінити системи залпового вогню, які зараз перебувають на озброєнні армії.

Лідер КНДР підкреслив, що початок переозброєння військових частин новими видами зброї має розпочатись уже в першій половині цього року.

Кім Чен Ин також наголосив на необхідності розширення поточних виробничих потужностей приблизно у 2,5 раза, щоб задовольнити потреби підрозділів у військовій техніці, визначені Міністерством оборони та Генеральним штабом.