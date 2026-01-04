ua en ru
Кім Чен Ин наказав майже втричі збільшити виробництво тактичної керованої зброї у КНДР

Північна Корея, Неділя 04 січня 2026 10:05
Кім Чен Ин наказав майже втричі збільшити виробництво тактичної керованої зброї у КНДР
Автор: Тетяна Степанова

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проінспектував виробництво тактичної керованої зброї на заводі з виробництва боєприпасів і дав вказівку розширити виробничі потужності у 2,5 раза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Кім Чен Ин наголосив на необхідності більш інноваційного планування та раціональних систем для створення гнучкої виробничої системи, вказавши на затяжні недоліки в модернізації процесу складання та доручивши чиновникам переглянути загальні плани будівництва та модернізації підприємств з виробництва боєприпасів цього року.

"Наша військова промисловість повинна ретельно організовувати виробництво та технічну модернізацію, щоб відповідати нинішній ситуації та забезпечити одночасно поточне виробництво боєприпасів і модернізацію ліній виробництва", - зазначив він.

За його словами, виготовлена в Північній Кореї тактична керована зброя має високу вогневу потужність і повинна повністю замінити системи залпового вогню, які зараз перебувають на озброєнні армії.

Лідер КНДР підкреслив, що початок переозброєння військових частин новими видами зброї має розпочатись уже в першій половині цього року.

Кім Чен Ин також наголосив на необхідності розширення поточних виробничих потужностей приблизно у 2,5 раза, щоб задовольнити потреби підрозділів у військовій техніці, визначені Міністерством оборони та Генеральним штабом.

КНДР нарощує ракетний потенціал

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що КНДР має намір продовжити розвиток ракетного потенціалу протягом наступних п'яти років, що відображає стратегію зміцнення військового стримування і модернізації оборонної промисловості країни.

Нещодавно КНДР провела запуск стратегічних крилатих ракет великої дальності. За випробуваннями спостерігав лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

Також Північна Корея будує свій перший атомний підводний човен, який оснащений стратегічними керованими ракетами.

