КНДР выпустила десять ракет в сторону Японского моря: в Токио заявили об угрозе

По предварительным данным, ракеты были запущены сегодня около 13:24 по местному времени. По оценкам военных, снаряды достигли максимальной высоты около 80 км и пролетели около 340 км.

Ракеты упали в Японское море за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии, вблизи восточного побережья Корейского полуострова. Сейчас информации о повреждении судов или самолетов в этом районе не поступало.

Правительство Японии немедленно созвало группу реагирования на чрезвычайные ситуации при Центре кризисного управления. Премьер-министр страны предоставил инструкции по срочному сбору информации и обеспечению безопасности навигации.

"Серия действий Северной Кореи угрожает миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества. Эти запуски нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН", - заявили в оборонном ведомстве.

Токио уже выразил решительный протест Пхеньяну. Сейчас Япония, США и Южная Корея тесно сотрудничают для детального анализа типов ракет и цели запуска.

Министр обороны Японии подчеркнул, что силы самообороны остаются в состоянии полной готовности к любым непредвиденным обстоятельствам. Власти обещают оперативно информировать общественность в случае появления новых данных об угрозах.