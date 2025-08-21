КНДР створила секретну ракетну базу біля кордону з Китаєм, - Bloomberg

Ядерна зброя КНДР

Раніше західні ЗМІ оприлюднили супутникові знімки, які показують, що лідер КНДР Кім Чен Ин замаскував новий ракетний пусковий комплекс під гольфове поле.

Крім того, перед тим стало відомо, що Кім Чен Ин віддав наказ про повну готовність до застосування ядерної зброї, що забезпечить найбільш ефективну оборону країни.

Окрім того, у Північні Кореї заявили, що США нібито мають "визнати нову реальність" – ядерна програма КНДР остаточна і не буде предметом майбутніх переговорів.

Також раніше повідомлялось, що КНДР хоче збільшити ядерний арсенал у відповідь на спільні військові навчання США та Південної Кореї.