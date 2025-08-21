КНДР создала секретную ракетную базу у границы с Китаем, - Bloomberg

Ядерное оружие КНДР

Ранее западные СМИ обнародовали спутниковые снимки, которые показывают, что лидер КНДР Ким Чен Ын замаскировал новый ракетный пусковой комплекс под гольфовое поле.

Кроме того, перед тем стало известно, что Ким Чен Ын отдал приказ о полной готовности к применению ядерного оружия, что обеспечит наиболее эффективную оборону страны.

Кроме того, в Северной Корее заявили, что США якобы должны "признать новую реальность" - ядерная программа КНДР окончательная и не будет предметом будущих переговоров.

Также ранее сообщалось, что КНДР хочет увеличить ядерный арсенал в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи.