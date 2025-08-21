КНДР планує збільшити ядерний арсенал: чому саме зараз

КНДР хоче збільшити ядерний арсенал у відповідь на спільні військові навчання США та Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на північнокорейське державне інформагентство KCNA .

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що ситуація з безпекою навколо КНДР із кожним днем стає все серйознішою і вимагає радикальних та швидких змін у військовій теорії і практиці, а також прискореного збільшення арсеналу ядерної зброї.

Щорічні спільні військові навчання США та Південної Кореї він назвав проявом ворожого та конфронтаційного ставлення союзників до КНДР. Кім Чен Ин зазначив, що вони завжди були провокаційними та небезпечними, але серйозність цих навчань зростає через те, що останнім часом вони планують військовий зв'язок із ядерним елементом.

"Така зміна ситуації вимагає від нас вжити проактивних та радикально важливих заходів", - наголосив він.

Північнокорейський диктатор також звернув увагу на розвиток військово-морських сил, заявивши, що вже найближчим часом ВМС КНДР стануть сильними і виконуватимуть власну роль у складі ядерних сил країни.

"Найнадійніший і найстійкіший спосіб та гарантія підтримання стабільності в регіоні, захисту суверенітету та безпеки КНДР - це вселяти страх у ворогів нашої країни, і такий підхід до національної оборонної стратегії залишатиметься незмінним", - наголосив він.