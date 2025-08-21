КНДР створила секретну ракетну базу біля кордону з Китаєм, - Bloomberg

Центр стратегічних та міжнародних досліджень США виявив секретну військову базу Північної Кореї за 30 км від кордону з Китаєм. На базі розміщені міжконтинентальні ракети, які можуть нести ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.