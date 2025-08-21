ua en ru
КНДР створила секретну ракетну базу біля кордону з Китаєм, - Bloomberg

Четвер 21 серпня 2025 12:49
КНДР створила секретну ракетну базу біля кордону з Китаєм, - Bloomberg
Автор: Константин Широкун

Центр стратегічних та міжнародних досліджень США виявив секретну військову базу Північної Кореї за 30 км від кордону з Китаєм. На базі розміщені міжконтинентальні ракети, які можуть нести ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією центру, базу почали будувати ще у 2004 році, працювати вона почала через 10 років.

За даними джерел ЗМІ, на об'єкті є міжконтинентальні балістичні ракети на твердому паливі, здатні нести ядерні боєголовки. Запуск таких ракет здійснюється оперативно, тому відстежити атаку заздалегідь дуже складно.

Ядерна зброя КНДР

Раніше західні ЗМІ оприлюднили супутникові знімки, які показують, що лідер КНДР Кім Чен Ин замаскував новий ракетний пусковий комплекс під гольфове поле.

Крім того, перед тим стало відомо, що Кім Чен Ин віддав наказ про повну готовність до застосування ядерної зброї, що забезпечить найбільш ефективну оборону країни.

Окрім того, у Північні Кореї заявили, що США нібито мають "визнати нову реальність" – ядерна програма КНДР остаточна і не буде предметом майбутніх переговорів.

Також раніше повідомлялось, що КНДР хоче збільшити ядерний арсенал у відповідь на спільні військові навчання США та Південної Кореї.

