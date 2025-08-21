КНДР создала секретную ракетную базу у границы с Китаем, - Bloomberg

Центр стратегических и международных исследований США обнаружил секретную военную базу Северной Кореи в 30 км от границы с Китаем. На базе размещены межконтинентальные ракеты, которые могут нести ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.