ua en ru
Чт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

КНДР создала секретную ракетную базу у границы с Китаем, - Bloomberg

Четверг 21 августа 2025 12:49
UA EN RU
КНДР создала секретную ракетную базу у границы с Китаем, - Bloomberg Фото: КНДР создала секретную ракетную базу возле границы с Китаем (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Центр стратегических и международных исследований США обнаружил секретную военную базу Северной Кореи в 30 км от границы с Китаем. На базе размещены межконтинентальные ракеты, которые могут нести ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации центра, базу начали строить еще в 2004 году, работать она начала через 10 лет.

По данным источников СМИ, на объекте есть межконтинентальные баллистические ракеты на твердом топливе, способные нести ядерные боеголовки. Запуск таких ракет осуществляется оперативно, поэтому отследить атаку заранее очень сложно.

Ядерное оружие КНДР

Ранее западные СМИ обнародовали спутниковые снимки, которые показывают, что лидер КНДР Ким Чен Ын замаскировал новый ракетный пусковой комплекс под гольфовое поле.

Кроме того, перед тем стало известно, что Ким Чен Ын отдал приказ о полной готовности к применению ядерного оружия, что обеспечит наиболее эффективную оборону страны.

Кроме того, в Северной Корее заявили, что США якобы должны "признать новую реальность" - ядерная программа КНДР окончательная и не будет предметом будущих переговоров.

Также ранее сообщалось, что КНДР хочет увеличить ядерный арсенал в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР Северная Корея
Новости
Для мира нужен сигнал. Зеленский ответил, когда возможно прекращение огня с РФ
Для мира нужен сигнал. Зеленский ответил, когда возможно прекращение огня с РФ
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"