КНДР создала секретную ракетную базу у границы с Китаем, - Bloomberg
Центр стратегических и международных исследований США обнаружил секретную военную базу Северной Кореи в 30 км от границы с Китаем. На базе размещены межконтинентальные ракеты, которые могут нести ядерное оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По информации центра, базу начали строить еще в 2004 году, работать она начала через 10 лет.
По данным источников СМИ, на объекте есть межконтинентальные баллистические ракеты на твердом топливе, способные нести ядерные боеголовки. Запуск таких ракет осуществляется оперативно, поэтому отследить атаку заранее очень сложно.
Ядерное оружие КНДР
Ранее западные СМИ обнародовали спутниковые снимки, которые показывают, что лидер КНДР Ким Чен Ын замаскировал новый ракетный пусковой комплекс под гольфовое поле.
Кроме того, перед тем стало известно, что Ким Чен Ын отдал приказ о полной готовности к применению ядерного оружия, что обеспечит наиболее эффективную оборону страны.
Кроме того, в Северной Корее заявили, что США якобы должны "признать новую реальность" - ядерная программа КНДР окончательная и не будет предметом будущих переговоров.
Также ранее сообщалось, что КНДР хочет увеличить ядерный арсенал в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи.