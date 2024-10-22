UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

КНДР може отримати від РФ ядерні технології в обмін на солдатів, - представник Сеула в ООН

Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Вадим Ребрина

Росія може “розплатитися” із Північною Кореєю за участь її військових у війні проти України ядерними збройними технологіями.

Про це заявив у Раді Безпеки ООН постійний представник Південної Кореї Джонкук Хванг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

“За участь своїх підрозділів Північна Корея очікуватиме щедрої плати від Москви. Може йтися як про фінансове, так і про військове сприяння. Це можуть бути також і технології, повʼязані із ядерною зброєю”, - сказав Хванг.

Він припустив, що Пхеньян вже незабаром стане “активним учасником” війни Росії проти України.

Посол Південної Кореї закликав Росію негайно вивести усі свої війська з України й нагадав, що тривалий мир в Україні можливий лише відповідно до Статуту ООН й міжнародного права.

Нагадаємо, за даними ГУР, близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців проходять підготовку на сході Росії з метою відправки на війну проти України. Вони почнуть воювати вже в листопаді.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до партнерів із закликом.

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що "це свідчить про рівень відчаю" керівників РФ.

У НАТО не виключають, що солдати з КНДР можуть опинитися на полі бою в Україні. Однак зараз в альянсі немає підтвердження їхньої участі.

Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер закликав президента США Джо Байдена визнати використання військ Північної Кореї проти України "червоною лінією" для США і НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДРРосійська Федерація