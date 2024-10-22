КНДР може отримати від РФ ядерні технології в обмін на солдатів, - представник Сеула в ООН

Росія може “розплатитися” із Північною Кореєю за участь її військових у війні проти України ядерними збройними технологіями.
Про це заявив у Раді Безпеки ООН постійний представник Південної Кореї Джонкук Хванг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
“За участь своїх підрозділів Північна Корея очікуватиме щедрої плати від Москви. Може йтися як про фінансове, так і про військове сприяння. Це можуть бути також і технології, повʼязані із ядерною зброєю”, - сказав Хванг.
Він припустив, що Пхеньян вже незабаром стане “активним учасником” війни Росії проти України.
Посол Південної Кореї закликав Росію негайно вивести усі свої війська з України й нагадав, що тривалий мир в Україні можливий лише відповідно до Статуту ООН й міжнародного права.
Нагадаємо, за даними ГУР, близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців проходять підготовку на сході Росії з метою відправки на війну проти України. Вони почнуть воювати вже в листопаді.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до партнерів із закликом.
Британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що "це свідчить про рівень відчаю" керівників РФ.
У НАТО не виключають, що солдати з КНДР можуть опинитися на полі бою в Україні. Однак зараз в альянсі немає підтвердження їхньої участі.
Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер закликав президента США Джо Байдена визнати використання військ Північної Кореї проти України "червоною лінією" для США і НАТО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.