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КНДР может получить от РФ ядерные технологии в обмен на солдат, - представитель Сеула в ООН

Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: Вадим Ребрина

Россия может "расплатиться" с Северной Кореей за участие ее солдат в войне против Украины военными ядерными технологиями.

Об этом заявил в Совете Безопасности ООН постоянный представитель Южной Кореи Джонкук Хванг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

“За участие своих подразделений Северная Корея будет ждать щедрой платы от Москвы. Речь может идти как о финансовом, так и о военном содействии. Это могут быть также технологии, связанные с ядерным оружием”, - сказал Хванг.

Он предположил, что Пхеньян уже в скором времени станет активным участником войны России против Украины.

Посол Южной Кореи призвал Россию немедленно вывести все свои войска из Украины и напомнил, что продолжительный мир в Украине возможен только в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Напомним, по данным ГУР, около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке России с целью отправки на войну против Украины. Они начнут воевать уже в ноябре.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к партнерам с призывом.

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что "это свидетельствует об уровне отчаяния" руководителей РФ.

В НАТО не исключают, что солдаты из КНДР могут оказаться на поле боя в Украине. Однако сейчас в альянсе нет подтверждения их участия.

Глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер призвал президента США Джо Байдена признать использование войск Северной Кореи против Украины "красной линией" для США и НАТО.

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