КМДА пояснила, навіщо в Києві зливають воду з систем опалення

"Під час аварій у морозну погоду, коли тимчасово припиняється циркуляція теплоносія, злиття води з будинкових систем опалення є обов’язковою технічною дією. Вода при мінусовій температурі швидко замерзає, і саме здренування дозволяє запобігти пошкодженню мереж та обладнання", - йдеться у заяві.

Киянам пояснили, що злиття води не означає тривалої відсутності тепла. Зазначається також, що процедура застосовується навіть за умови відключення протягом кількох годин або доби, оскільки це вимога безпеки.

"Такі рекомендації Уряду діють в Україні майже 20 років і передбачені Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж", - розповіли в КМДА.

Сьогодні, 9 січня, значна частина будівель в Києві залишалась без теплопостачання внаслідок нічної атаки ворога. З їх систем оперативно злили воду, щоб вберегти трубопроводи під час відновлення тепла.

"Закликаємо утриматись від гучних заяв із шокуючими заголовками та не розповсюджувати дезінформацію, тоді як комунальники міста ризикують життям і здоров’ям, щоб повернути містянам послуги, що вже робили неодноразово", - йдеться у заяві КМДА.