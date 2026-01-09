RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

КГГА объяснила, зачем в Киеве сливают воду из систем отопления

Фото: воду из систем отопления сливают, чтобы уберечь их во время минусовых температур (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Слив воды из систем отопления является стандартной технической мерой при минусовой температуре. Он не означает длительное отсутствие тепла, а позволяет предотвратить повреждение сетей и оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КГГА в Telegram.

"Во время аварий в морозную погоду, когда временно прекращается циркуляция теплоносителя, слив воды из домовых систем отопления является обязательным техническим действием. Вода при минусовой температуре быстро замерзает, и именно сдренирование позволяет предотвратить повреждение сетей и оборудования", - говорится в заявлении.

Киевлянам объяснили, что слив воды не означает длительного отсутствия тепла. Отмечается также, что процедура применяется даже при условии отключения в течение нескольких часов или суток, поскольку это требование безопасности.

"Такие рекомендации Правительства действуют в Украине почти 20 лет и предусмотрены Правилами технической эксплуатации тепловых установок и сетей", - рассказали в КГГА.

Сегодня, 9 января, значительная часть зданий в Киеве оставалась без теплоснабжения в результате ночной атаки врага. С их систем оперативно слили воду, чтобы уберечь трубопроводы при восстановлении тепла.

"Призываем воздержаться от громких заявлений с шокирующими заголовками и не распространять дезинформацию, тогда как коммунальщики города рискуют жизнью и здоровьем, чтобы вернуть горожанам услуги, что уже делали неоднократно", - говорится в заявлении КГГА.

 

Атака на Киев и область 9 января

Напомним, россияне ночью нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области десятками беспилотников, баллистикой и крылатыми ракетами "Калибр". В Воздушных силах рассказали, что столицу ракеты и дроны атаковали с разных сторон.

В городе в целом повреждены 19 многоэтажек. Под удар попало и посольство Катара. В результате атаки РФ на Киев ранения получили 25 человек, еще четверо погибли.

Отметим, сейчас в Киеве 417 000 семей временно обесточены. Без света осталась часть жителей в Деснянском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах Киева.

Во всем Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии в результате массированного ночного обстрела и перегрузки сетей.

В Киевской области из-за непогоды и российских атак без электроснабжения остались 370 тысяч семей. Самая сложная ситуация - в Бориспольском и Броварском районах.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан по возможности выезжать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГАКиев