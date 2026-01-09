КГГА объяснила, зачем в Киеве сливают воду из систем отопления

Слив воды из систем отопления является стандартной технической мерой при минусовой температуре. Он не означает длительное отсутствие тепла, а позволяет предотвратить повреждение сетей и оборудования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КГГА в Telegram.
"Во время аварий в морозную погоду, когда временно прекращается циркуляция теплоносителя, слив воды из домовых систем отопления является обязательным техническим действием. Вода при минусовой температуре быстро замерзает, и именно сдренирование позволяет предотвратить повреждение сетей и оборудования", - говорится в заявлении.
Киевлянам объяснили, что слив воды не означает длительного отсутствия тепла. Отмечается также, что процедура применяется даже при условии отключения в течение нескольких часов или суток, поскольку это требование безопасности.
"Такие рекомендации Правительства действуют в Украине почти 20 лет и предусмотрены Правилами технической эксплуатации тепловых установок и сетей", - рассказали в КГГА.
Сегодня, 9 января, значительная часть зданий в Киеве оставалась без теплоснабжения в результате ночной атаки врага. С их систем оперативно слили воду, чтобы уберечь трубопроводы при восстановлении тепла.
"Призываем воздержаться от громких заявлений с шокирующими заголовками и не распространять дезинформацию, тогда как коммунальщики города рискуют жизнью и здоровьем, чтобы вернуть горожанам услуги, что уже делали неоднократно", - говорится в заявлении КГГА.
Напомним, россияне ночью нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области десятками беспилотников, баллистикой и крылатыми ракетами "Калибр". В Воздушных силах рассказали, что столицу ракеты и дроны атаковали с разных сторон.
В городе в целом повреждены 19 многоэтажек. Под удар попало и посольство Катара. В результате атаки РФ на Киев ранения получили 25 человек, еще четверо погибли.
Отметим, сейчас в Киеве 417 000 семей временно обесточены. Без света осталась часть жителей в Деснянском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах Киева.
Во всем Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии в результате массированного ночного обстрела и перегрузки сетей.
В Киевской области из-за непогоды и российских атак без электроснабжения остались 370 тысяч семей. Самая сложная ситуация - в Бориспольском и Броварском районах.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан по возможности выезжать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла.