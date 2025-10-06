Ключовий російський НПЗ зупинив найбільшу установку після атаки дронів, - Reuters

Джерела агентства заявили, що Кіришський НПЗ, який є одним з ключових у країні-агресорці, зупинив найпродуктивнішу установку дистиляції нафти CDU-6. Це сталося після атаки дронів і подальшої пожежі у суботу, 4 жовтня.

Reuters зазначає, що відновлення роботи установки триватиме близько місяця.

Потужність установки становить 8 млн метричних тонн на рік, або 160 000 барелів на день. Це близько 40% від загальної переробної потужності заводу.

Потужність Кіришського НПЗ сягає 20,1 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційне пальне та інші нафтопродукти.

Його зупинка може призвести до зниження виробництва нафтопродуктів на тлі паливної кризи в РФ. Країна-агресорка бореться з дефіцитом деяких популярних видів бензину через постійні атаки українських дронів.