Головна » Новини » Війна в Україні

Палає вже втретє за рік: ключовий російський НПЗ допомогли уразити повстанці

Росія, Субота 04 жовтня 2025 16:53
UA EN RU
Палає вже втретє за рік: ключовий російський НПЗ допомогли уразити повстанці Фото: Кіришінський НПЗ знову атакували українські дрони (ілюстративне фото wikipedia.org)
Автор: Оксана Тесленко

У ніч на 4 жовтня нафтопереробний завод "Кіришінефтеоргсинтез" у Ленінградській області Росії атакували Сили спеціальних операцій разом з повстанським рухом "Черная искра".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО.

НПЗ

Військові уточнюють, що уразили установки ЛАБ-ЛАБС (установка з виробництва лінійних алкілбензолів та лінійних алкілароматичних сульфонатів) та ЕЛОУ-АВТ-6 (установка з видалення води, солі та первинної обробки нафти).

Це підприємство палає вже втретє у 2025 році.

"Успішним спеціальним діям передувала чітка координація та планування між ССО України та представниками "Черная искра", - повідомили у ССО.

Ураження і подальше займання НПЗ "Кіришінефтеоргсинтез" підтверджують і влада регіону, і місцеві жителі.

Варто зауважити, що це одне із найбільших і критичних підприємств ворога, потужність якого сягає 20,1 млн тонн нафти на рік. Об’єкт виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційне пальне та інші нафтопродукти.

Нагадаємо, Сил оборони України у ніч на 4 жовтня завдали удару по низці важливих об'єктів та цілей Російської Федерації.

А в ніч на 14 вересня ЗСУ атакували дронами Кіришський НПЗ у Ленінградській області. Як зазначав командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді, це один із найбільших НПЗ у Росії, який може переробляти до 20 млн тонн нафти на рік.

Російська Федерація НПЗ Збройні сили України
Новини
