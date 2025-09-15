ua en ru
Один із найбільших НПЗ Росії частково призупинив роботу через атаку дронів, - Reuters

Понеділок 15 вересня 2025 21:05
Один із найбільших НПЗ Росії частково призупинив роботу через атаку дронів, - Reuters Ілюстративне фото: Кіришський НПЗ після атаки дронів частково призупинив роботу (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Кіришський нафтопереробний завод у Ленінградській області значно скоротив переробку нафти після атаки українських дронів. Цей НПЗ - один із найбільших у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Два неназваних джерела видання розповіли, що після пожежі, спричиненої атакою дронів, на заводі було зупинено одну з установок, на яку припадає майже 40% загальної потужності підприємства. На рік такий НПЗ може переробляти близько 20 мільйонів тонн або 400 тисяч барелів на добу.

За словами співрозмовників Reuters, було пошкоджено піч і частину обладнання, а ремонт може зайняти близько місяця.

За даними джерел, підприємство планує підвищити завантаження працюючих установок приблизно на 20%. Це має частково компенсувати зупинку пошкодженої лінії і зберегти переробку нафти на рівні близько 75% від звичайних потужностей.

Атака на Кіришський НПЗ

Нагадаємо, в ніч на 14 вересня українські захисники атакували дронами Кіришський НПЗ у Ленінградській області.

Як зазначав командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді, це один із найбільших НПЗ у Росії, який може переробляти до 20 млн тонн нафти на рік.

У Силах безпілотних систем уточнювали, що після удару по НПЗ там почалася масштабна пожежа.

Російська Федерація НПЗ Війна в Україні Атака дронів
