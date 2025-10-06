RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Ключевой российский НПЗ остановил крупнейшую установку после атаки дронов, - Reuters

Фото: Киришский НПЗ остановил крупнейшую установку после ударов дронов (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области России после атаки дронов остановил свою крупнейшую установку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники агентства заявили, что Киришский НПЗ, который является одним из ключевых в стране-агрессоре, остановил самую производительную установку дистилляции нефти CDU-6. Это произошло после атаки дронов и последующего пожара в субботу, 4 октября.

Reuters отмечает, что восстановление работы установки займет около месяца.

Мощность установки составляет 8 млн метрических тонн в год, или 160 000 баррелей в день. Это около 40% от общей перерабатывающей мощности завода.

Мощность Киришского НПЗ достигает 20,1 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты.

Его остановка может привести к снижению производства нефтепродуктов на фоне топливного кризиса в РФ. Страна-агрессор борется с дефицитом некоторых популярных видов бензина из-за постоянных атак украинских дронов.

 

Атаки на Киришский НПЗ

Напомним, в ночь на субботу, 4 октября, по российскому НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" был нанесен удар Силами специальных операций вместе с повстанческим движением "Черная искра".

Кроме того, в ночь на 14 сентября дроны атаковали Киришский НПЗ. В Силах беспилотных систем сообщали, что после удара по заводу там начался масштабный пожар. После этого удара он значительно сократил переработку нефти.

Перед этим Киришский НПЗ был атакован в ночь на 8 марта. Тогда обломки сбитого беспилотника повредили внешнюю конструкцию одного из резервуаров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНПЗ