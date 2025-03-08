Вночі дрони атакували НПЗ у Ленінградській області РФ

Уночі невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ. За даними, ППО збила два дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора регіону Олександра Дрозденко.

У ніч на 8 березня нафтопереробний завод "КІНЕФ" у Киришах Ленінградської області РФ зазнав атаки безпілотників.

"Відбито атаку БПЛА на КІНЕФ у Киришському районі. Силами ППО один безпілотник збитий на підльоті, інший - знищений над територією підприємства", - написав він у своєму Telegram-каналі.

За словами губернатора, уламки збитого дрона пошкодили зовнішню конструкцію одного з резервуарів. Офіційно постраждалих немає.

Зазначимо, що нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) є одним із найбільших у Росії.