Ключова установка одного з найбільших НПЗ Росії палає після удару дронів СБУ

СБУ завдала нового удару по об'єктах одного з найбільших російських НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" у Пермі. Було уражено ключовий вузол первинної переробки нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.
"Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вже другий день поспіль успішно відпрацювали по нафтоінфраструктурі РФ поблизу Пермі. Сьогодні "бавовна" палає на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", розташованому за понад 1500 км від України", - йдеться у заяві.
Цей НПЗ є одним із найбільших у країні-агресорці потужністю майже 13 млн тонн на рік. Завод забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії.
Згідно з попередньою інформацією, під ударом опинилася установка АВТ-4 - ключовий вузол первинної переробки нафти. Установка фактично вийшла з ладу внаслідок ураження вакуумної та атмосферної ректифікаційних колон, які охоплені полум'ям після вибухів.
Крім того, СБУ повторно уразила лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Пермь", яка забезпечує постачання нафти на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". Після атак безпілотників там з’явилися нові осередки пожежі.
"Ворог має усвідомити просту річ: у нього більше немає "безпечного тилу". Віддаленість більше не гарантує захисту - кожен регіон, де підприємства працюють на війну проти України, є досяжним", - наголосили у СБУ.
Нагадаємо, в середу, 29 квітня, дрони СБУ вперше завдали удару по нафтовій інфраструктурі поблизу Пермі. Тоді пожежу було зафіксовано на лінійній виробничо-диспетчерській станції, яка забезпечує подачу нафти на НПЗ. Майже всі резервуари на об'єкті охопив вогонь.
Зазначимо, після першої хвилі вибухів у Пермі стався викид небезпечних речовин - в небі утворився характерний білий "гриб". Місцевих мешканців попередили про те, що сталася аварія з викидом небезпечної речовини.
РБК-Україна також писало, що на НПЗ у Пермі вже другу добу поспіль пожежа і чутно вибухи. Згідно з оприлюдненими відео, лопнув четвертий резервуар, небо затягнуло густим димом, а з прилеглих районів евакуюють людей.