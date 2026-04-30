Ключова установка одного з найбільших НПЗ Росії палає після удару дронів СБУ

13:38 30.04.2026 Чт
2 хв
Безпілотники "завітали" на завод, розташований за 1500 км від України
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: Україна знову атакувала НПЗ у Пермі (Getty Images)

СБУ завдала нового удару по об'єктах одного з найбільших російських НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" у Пермі. Було уражено ключовий вузол первинної переробки нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

Читайте також: Путін вперше відреагував на серію ударів України по НПЗ у Туапсе

"Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вже другий день поспіль успішно відпрацювали по нафтоінфраструктурі РФ поблизу Пермі. Сьогодні "бавовна" палає на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", розташованому за понад 1500 км від України", - йдеться у заяві.

Цей НПЗ є одним із найбільших у країні-агресорці потужністю майже 13 млн тонн на рік. Завод забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії.

Згідно з попередньою інформацією, під ударом опинилася установка АВТ-4 - ключовий вузол первинної переробки нафти. Установка фактично вийшла з ладу внаслідок ураження вакуумної та атмосферної ректифікаційних колон, які охоплені полум'ям після вибухів.

Крім того, СБУ повторно уразила лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Пермь", яка забезпечує постачання нафти на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". Після атак безпілотників там з’явилися нові осередки пожежі.

"Ворог має усвідомити просту річ: у нього більше немає "безпечного тилу". Віддаленість більше не гарантує захисту - кожен регіон, де підприємства працюють на війну проти України, є досяжним", - наголосили у СБУ.

Нагадаємо, в середу, 29 квітня, дрони СБУ вперше завдали удару по нафтовій інфраструктурі поблизу Пермі. Тоді пожежу було зафіксовано на лінійній виробничо-диспетчерській станції, яка забезпечує подачу нафти на НПЗ. Майже всі резервуари на об'єкті охопив вогонь.

Зазначимо, після першої хвилі вибухів у Пермі стався викид небезпечних речовин - в небі утворився характерний білий "гриб". Місцевих мешканців попередили про те, що сталася аварія з викидом небезпечної речовини.

РБК-Україна також писало, що на НПЗ у Пермі вже другу добу поспіль пожежа і чутно вибухи. Згідно з оприлюдненими відео, лопнув четвертий резервуар, небо затягнуло густим димом, а з прилеглих районів евакуюють людей.

