Ключова установка одного з найбільших НПЗ Росії палає після удару дронів СБУ

"Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вже другий день поспіль успішно відпрацювали по нафтоінфраструктурі РФ поблизу Пермі. Сьогодні "бавовна" палає на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", розташованому за понад 1500 км від України", - йдеться у заяві.

Цей НПЗ є одним із найбільших у країні-агресорці потужністю майже 13 млн тонн на рік. Завод забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії.

Згідно з попередньою інформацією, під ударом опинилася установка АВТ-4 - ключовий вузол первинної переробки нафти. Установка фактично вийшла з ладу внаслідок ураження вакуумної та атмосферної ректифікаційних колон, які охоплені полум'ям після вибухів.

Крім того, СБУ повторно уразила лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Пермь", яка забезпечує постачання нафти на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". Після атак безпілотників там з’явилися нові осередки пожежі.

"Ворог має усвідомити просту річ: у нього більше немає "безпечного тилу". Віддаленість більше не гарантує захисту - кожен регіон, де підприємства працюють на війну проти України, є досяжним", - наголосили у СБУ.

Нагадаємо, в середу, 29 квітня, дрони СБУ вперше завдали удару по нафтовій інфраструктурі поблизу Пермі. Тоді пожежу було зафіксовано на лінійній виробничо-диспетчерській станції, яка забезпечує подачу нафти на НПЗ. Майже всі резервуари на об'єкті охопив вогонь.