Ключевая установка одного из крупнейших НПЗ России пылает после удара дронов СБУ

"Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ уже второй день подряд успешно отработали по нефтеинфраструктуре РФ вблизи Перми. Сегодня "бавовна" пылает на НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", расположенном более чем в 1500 км от Украины", - говорится в заявлении.

Этот НПЗ является одним из крупнейших в стране-агрессоре мощностью почти 13 млн тонн в год. Завод обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и потребности российской армии.

Согласно предварительной информации, под ударом оказалась установка АВТ-4 - ключевой узел первичной переработки нефти. Установка фактически вышла из строя вследствие поражения вакуумной и атмосферной ректификационных колонн, которые охвачены пламенем после взрывов.

Кроме того, СБУ повторно поразила линейную производственно-диспетчерскую станцию "Пермь", которая обеспечивает поставки нефти на НПЗ "Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез". После атак беспилотников там появились новые очаги пожара.

"Враг должен осознать простую вещь: у него больше нет "безопасного тыла". Удаленность больше не гарантирует защиты - каждый регион, где предприятия работают на войну против Украины, является достижимым", - отметили в СБУ.

Напомним, в среду, 29 апреля, дроны СБУ впервые нанесли удар по нефтяной инфраструктуре вблизи Перми. Тогда пожар был зафиксирован на линейной производственно-диспетчерской станции, которая обеспечивает подачу нефти на НПЗ. Почти все резервуары на объекте охватил огонь.