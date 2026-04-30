Ключевая установка одного из крупнейших НПЗ России пылает после удара дронов СБУ

Ключевая установка одного из крупнейших НПЗ России пылает после удара дронов СБУ

13:38 30.04.2026 Чт
2 мин
Беспилотники "посетили" завод, расположенный в 1500 км от Украины
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: Украина снова атаковала НПЗ в Перми (Getty Images)

СБУ нанесла новый удар по объектам одного из крупнейших российских НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми. Был поражен ключевой узел первичной переработки нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.

Читайте также: Путин впервые отреагировал на серию ударов Украины по НПЗ в Туапсе

"Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ уже второй день подряд успешно отработали по нефтеинфраструктуре РФ вблизи Перми. Сегодня "бавовна" пылает на НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", расположенном более чем в 1500 км от Украины", - говорится в заявлении.

Этот НПЗ является одним из крупнейших в стране-агрессоре мощностью почти 13 млн тонн в год. Завод обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и потребности российской армии.

Согласно предварительной информации, под ударом оказалась установка АВТ-4 - ключевой узел первичной переработки нефти. Установка фактически вышла из строя вследствие поражения вакуумной и атмосферной ректификационных колонн, которые охвачены пламенем после взрывов.

Кроме того, СБУ повторно поразила линейную производственно-диспетчерскую станцию "Пермь", которая обеспечивает поставки нефти на НПЗ "Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез". После атак беспилотников там появились новые очаги пожара.

"Враг должен осознать простую вещь: у него больше нет "безопасного тыла". Удаленность больше не гарантирует защиты - каждый регион, где предприятия работают на войну против Украины, является достижимым", - отметили в СБУ.

Напомним, в среду, 29 апреля, дроны СБУ впервые нанесли удар по нефтяной инфраструктуре вблизи Перми. Тогда пожар был зафиксирован на линейной производственно-диспетчерской станции, которая обеспечивает подачу нефти на НПЗ. Почти все резервуары на объекте охватил огонь.

Отметим, после первой волны взрывов в Перми произошел выброс опасных веществ - в небе образовался характерный белый "гриб". Местных жителей предупредили о том, что произошла авария с выбросом опасного вещества.

РБК-Украина также писало, что на НПЗ в Перми уже вторые сутки подряд пожар и слышны взрывы. Согласно обнародованным видео, лопнул четвертый резервуар, небо затянуло густым дымом, а из близлежащих районов эвакуируют людей.

