Путін вперше відреагував на серію ударів України по НПЗ у Туапсе

Російський диктатор Володимир Путін "не помічає" серйозних загроз у зв'язку з українськими заводами щодо нафтопереробного заводу в Туапсе.

Як передає РБК-Україна , про це голова Кремля заявив на нараді.

Диктатор поскаржився на прицільні українські удари по об'єктах на території РФ, назвавши їх "терористичними". На думку Путіна, Україна вдається до такої тактики, тому що "щодня втрачає певні території".

Він додав, що удари безпілотниками по російській території завдають дедалі частіше.

"Ось останній приклад - це удари по енергетичних об'єктах у Туапсе, які потенційно можуть спричинити і екологічні наслідки серйозні. Щоправда, губернатор щойно доповідав, він на місці перебуває. Ну, у всякому разі, кілька годин тому перебував. Начебто серйозних загроз немає, і люди справляються на місці з тими викликами, з якими стикаються", - сказав Путін.

Атаки на НПЗ у Туапсе

Нагадаємо, за останні два тижні Сили оборони України здійснили серію з трьох масованих атак дронами на стратегічний НПЗ у Туапсе, унаслідок яких було знищено понад 60% логістичних потужностей порту і безпосередньо уражено установки з переробки нафти.

Через масштабні пожежі та сильне токсичне задимлення російська влада була змушена вперше від початку атак оголосити термінову евакуацію населення, тоді як витік нафтопродуктів у Чорне море спричинив екологічну катастрофу.